Uçağa binmeden uçuşa geçti

Suna ERDEN

Nijeryalı Abdukkarım İbrahim, pilot olmak için Girne’daki üniversiteye kayıt yaptırdı. Fakat bir sür sonra suç işlemeye başlayan Abdukkarım, 8 Nisan’da Girne’deki park halindeki 6 araca zarar verdi. Tutuklandıktan sonra teminatla serbest bırakılan Nijeryalı pilot adayı, bu kez bir Mercedes araca zarar verdi.

Daha önce ‘akli dengesi yerinde’ raporu verilen zanlı önceki gün ikinci kez içerisinde Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirildi.

Doktor kontrolünden geçirilen zanlının akıl sağlığı ile ilgili raporun henüz çıkmadığı belirtildi. Bu nedenle zanlı dün ek süre talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının vukuatları aktarılarak, ek süre istendi.

Soruşturmayı yürüten polis, zanlının 27 Nisan 2020 tarihinde Girne'de Dr. Halim Hocaoğlu Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir şahsa ait Mercedes C200 marka aracın ön camına çıkıp, ayakları ile vurup kırdığını ve bin liralık hasar verdiğini söyledi.

Zanlının daha sonra Girne Polis Müdürlüğü’ne gelerek, arka kısımda bulunan park halindeki araçlara yumruk attığını ifade etti.

Polis, zanlının polis araçlarına yumruk atarken suçüstü yakalandığını belirtti.

Polis memuru, zanlının 8 Nisan tarihinde de misafir olarak gittiği evde koltukları makas ile kestiğini, tuvaletin alçıpan tavanını yumrukla kırdığını, ardından apartmanın garajında park halindeki 6 araca demir sopa ile zarar verip, 34 bin TL’lik hasara neden olduğunu anımsattı.

Polis, zanlının 8 Nisan’daki olayın ardından tutuklandığını, akli dengesinin yerinde olduğuna dair rapor verilmesi üzerine soruşturmanın ardından serbest bırakıldığını hatırlattı.

Rapor çıkmadı

Serbest kalınca yeniden suç işleyen ve tutuklanan zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirildiğini ancak sonucun henüz belli olmadığını ifade etti. Kontrollerin süreceğini kaydeden polis, zanlının soruşturma aşamasında 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasına, bu süre içerisinde Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.