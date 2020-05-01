Kızılay, karakol bölgesinde 526 aileye ulaştı

Kızılay, Diyalog Medya’nın düzenlediği kampanyadan elde ettiği kaynakla yardımlarına devam ediyor

Kızılay, karakol bölgesinde 526 aileye ulaştı
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Hüseyin ÇİÇEK

   Diyalog Medya’nın düzenlediği kampanya ile 3 milyon liraya yakın bir kaynak elde eden Kızılay, ihale sonucunda satın alınan gıda ve hijyen paketlerinin dağıtımına devam ediyor.
   Kızılay’ın, dünkü durağı Gazimağusa olurken, Karakol bölgesinde 526 aileye yardım paketi dağıttı. Kızılay, bugün ve yarın da Maraş ile Dumlupınar bölgelerinde bin 200 aileye daha yardım paketi dağıtacak.

Dağıtımlar aralıksız sürecek

   Kızılay, dün Gazimağusa’nın Karakol bölgesinde, 526 aileye yardım paketi dağıtırken, bundan yararlanan vatandaşlar memnuniyetini dile getirdi.
   Karakol İlkoulu’nda sıraya giren, sosyal mesafe kuralına uyan ve maske ve takan vatandaşlar, kendileri için hazırlanan yardım paketlerini alırken, Kızılay yetkilileri tüm kayıtları tutarak, imza aldı.
Karakol bölgesinde 526 aileye gıda yardımı yapan Kızılay, bugün ve yarın da Gazimağusa’nın, Maraş ve Dumlupınar bölgelerinde yardım paketlerini dağıtmaya devam edecek. Kızılayın, iki gün içerisinde bin 200 aileye yardım paketi dağıtacağı bildirildi.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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