Sydney’den mesaj verdi

Kıbrıslı Türklerin Avustralya'daki 80’inci yılında kültür ve geleneklerini yaşatmak amacıyla düzenlenen festival ve etkinliklerine katılmak üzere Avustralya’ya giden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sydney'deki en eski Kıbrıs Türk derneği olan Kuzey Kıbrıs Türk Derneği'ni (Northern Cyprus Turkish Association of New South Wales) ziyaret etti. Ziyaretinde Kıbrıs sorununu anlatan Tatar, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüye dayalı iki devletli çözüm için yeni bir vizyon ortaya koyduklarını belirtti. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye Cumhuriyeti’nin Avustralya Büyükelçisi Ufuk Gezer de yer aldı. Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Derneği Başkanı Müge Hüdaverdi, dernek yetkilileri ve üyeleri tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Tatar, dernek yetkilileri ile yaptığı toplantıda, Avustralya’yı ziyaret eden ilk KKTC Cumhurbaşkanı olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“80’inci yıl çok önemli bir dönüm noktasıdır. Bu çerçevede, Sydney ve Melbourne'da düzenlenen çok sayıda kutlamaya buradaki Kıbrıslı Türklerle katılmak için buradayım. Vatanınızdan binlerce kilometre uzakta olsanız da kalbiniz ve düşünceleriniz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yledir. Biz de KKTC’de, Avustralya'daki Kıbrıs Türklerini de hiçbir zaman unutmadık ve buradaki varlığınızı çok önemsiyor, KKTC ile ilişkilerinizi ve bağlarınızı güçlendirmek istiyoruz." Cumhurbaşkanı Tatar, derneğin kurucusu Boral Avni'yi ve aynı zamanda derneğin Granville, Sydney'deki şimdiki binasının ilk başkanı olan Adil Nami'yi saygıyla andı.

“Yeni vizyonumuz iki devlet”

Cumhurbaşkanı Tatar, öz vatanlarından binlerce kilometre uzakta olmasına rağmen her Kıbrıslı Türk'ün, özellikle de gençlerin, Kıbrıs'taki gelişmeleri yakından takip etmesi gerektiğini ifade etti. Tatar, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüye dayalı iki devletli çözüm için yeni bir vizyon ortaya koyduklarını belirterek, “Bugün söylediklerim Kıbrıs Adası’ndaki gerçeklerdir. Kıbrıs'ta iki ayrı halk ve iki devlet vardır. Kıbrıs Türk halkı, yarım asırdan fazla bir süredir, Rum eski Dışişleri Bakanı Nikos Rolandis'in de belirttiği gibi, Kıbrıs Rum tarafınca en az 15 kez reddedilen bir çözüme varmak için yoğun bir şekilde çalışmıştır” dedi. Cumhurbaşkanı Tatar, "Kıbrıs'ta doğuştan gelen haklarımıza, yani egemen eşitliğimize ve eşit uluslararası statümüze dayanan gerçekçi ve sürdürülebilir bir çözüme yönelik yeni vizyonum nedeniyle halkım tarafından seçildim.” ifadelerini de kullandı. Cumhurbaşkanı Tatar, “vizyonunun iki egemen devletin iş birliğine dayalı bir ilişki içinde iyi komşuluk ilişkileri içinde bir çözümün ancak sürdürülebilir ve kalıcı olacağını kişisel temsilciye anlattığını” söyledi.

Hüdaverdi: Avustralya'da yaklaşık 100 bin Kıbrıslı Türk yaşıyor

Dernek Başkanı Müge Hüdaverdi de yaptığı konuşmada, Avustralya'da yaklaşık 100 bin Kıbrıslı Türk'ün yaşadığını belirtti. Hüdaverdi, “Kıbrıs Türk halkının yaşanan baskılar nedeniyle 1940'lı yıllardan itibaren Avustralya'ya yerleştiğini” söyledi. “Birçok Kıbrıs Türkün sivil çatışma nedeniyle Kıbrıs’tan ayrıldığını” belirten Hüdaverdi, 1960'lı ve 1970'li yıllarda daha iyi bir gelecek kurmak için Kıbrıs adasından Avustralya'ya giden birçok Kıbrıslı Türk olduğunu söyledi. Kıbrıslı Türklerin "barışçıl ve çalışkan insanlar" olduğunu belirten Hüdaverdi, "Halkımızın yaklaşık 80 yıl önce Avustralya'ya getirmiş olduğu zengin bir kültürel miras var" dedi.