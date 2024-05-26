Oyların çoğunu aldı

Ömer KADİROĞLU

KKTC Polis Emeklileri Derneğinin 14. Olağan Genel Kurulu dün gerçekleştirildi. Derneğin 10 yıl süreyle genel başkanlığını yapan Nurettin Çırakoğlu tüzük gereği yarışa katılmazken, seçim Birol Atasü ile Aygün Maraşlı seçime katıldı. Derneğin Lefkoşa’daki merkez binasında gerçekleştirilen kurulda sabah 9.00'da başlayan oy verme süreci 17.00'de tamamlandı. Olağan Genel Kurulda toplam 516 üye oy kullandı. Oyların 304’ünü alan Birol Atasü genel başkanlığa seçilirken, Aygün Maraşlı 212 oyda laldı.

Birol Atasü’nün listesindeki 55 kişi de yarışı kazanmış oldu. Birol Atasü uzun yıllar dernekte genel sekreterlik görevini sürdürüyordu.

Dernek tüzüğü gereği en geç bir hafta sonra Yönetim Kurulu belirlenerek, görev dağılımı yapılacak.



