Azmettiren aranıyor 

Suna ERDEN

Girne’de 63 yaşındaki Muzaffer Umuç’a yönelik düzenlenen silahlı saldırının Tansu Çıdan tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

Çıdan’ın taksi şoförü Oktay Şen ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahsın yardımıyla saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.

Tansu Çıdan’ın olaydan bir saat önce yanındaki bir şahısla birlikte kiralık araçla Umuç’un yaşadığı apartmanın civarına giderek gizlendiği, daha sonra saldırıyı gerçekleştirdiği açıklandı.

Saldırıyı gerçekleştiren Çıdan’ın aynı gün Güney Kıbrıs’a kaçtığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, suçla bağlantısı tespit edilen taksi şoförü Oktay Şen gözaltına alındı. Zanlının Çıdan’a araç kiralaması için yardım ettiği, aralarında telefon görüşmesi yaptıklarına dair tespitler olduğu, ayrıca kimliği henüz belirlenmeyen şahsı Lefkoşa’ya götürdüğü açıklandı.

Olayın alacak-verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilirken, gözaltına alınan Şen dün mahkemeye çıkarıldı.

Boş kovan ve mermi çekirdeği bulundu

Soruşturmayı yürüten polis, 21 Aralık 2021 tarihinde sabah saat 05.00 sıralarında 1 Ağustos Sokak üzerinde bulunan Mercan apartmanının merdiven basamakları üzerinde, kimliği meçhul şahıslar tarafından tabanca ile Muzaffer Umuç’a bir el ateş edildiğini söyledi.



Polis, açılan ateş sonucu Umuç’un sol alt baldırından ağır şekilde yaralandığını ifade etti. Polis, olayda yaralanan Umuç’un, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındığını ifade etti.Polis, olay yerinde geniş çaplı araştırma yaptıklarını, bir adet 7.65 mm çapında kovan ile mermi çekirdeği bulduklarını, ayrıca saldırganlara ait olduğu düşünülen boş poşet tespit ettiklerini açıkladı.

Bir saat gizlendi

Polis memuru, olay yerinin çevresindeki güvenlik kameralarının ve MOBESE kayıtlarının incelendiğini, yapılan araştırma sonucu Tansu Çıdan ile henüz kimliği tespit edilemeyen bir şahsın, olaydan bir saat önce Umuç’un yaşadığı apartmanın yanına kiralık araçla gittiklerini, gizlendiklerini ve saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçtıklarını söyledi.

Polis, yapılan araştırma sonucu kiralık aracın Ledra Palace Sınır Kapısı yakınlarında park edilmiş bir halde tespit edildiğini ifade etti. Polis, aracın içerisinde bazı emareler bulduklarını, ayrıca parmak izi incelemesi yaptıklarını belirtti.

Güneye kaçtı

Yapılan soruşturma sonucu Çıdan’ın olay günü Güney Kıbrıs’a kaçtığının belirlendiğini ifade eden polis, suçla bağlantılı Oktay Şen’in tespit edilerek, tutuklandığını söyledi.

Polis, araştırmalar sonucu Oktay Şen’in Çıdan’a araç kiralaması için yardım ettiğini, telefon görüşmesi yaptığının belirlendiğini, ayrıca diğer şahsı Lefkoşa’ya götürdüğünün belirlendiğini açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden polis, zanlının cep telefon dökümlerinin, güvenlik kamera kayıtlarının incelemesinin sürdüğünü belirtti. Polis, olay yerinde ve kiralık araçta tespit edilen emarelerin de inceleneceğini ifade ederek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.