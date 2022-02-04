Maddi ve manevi açıdan yorulduk

Özlem ÇİMENDAL

Başbakan ve UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu; CTP, HP ve DP yetkilileriyle ‘koalisyon görüşmelerinde’ başarısız kalınması halinde bir erken seçimin daha kaçınılmaz olacağını belirtirken

“Yeni bir seçim arzu edilen bir şey değildir. Eğer aritmetik bir sonuç çıkmazsa ne olacak? Varsa başka bir çözüm söylesinler” dedi.

“UBP olarak seçime hazır mısınız?” sorusunu yanıtlarken “Maddi de manevi de yorulduk. Vekiller, adaylar halk da yorgundur. Bunun dışında ülkenin ekonomisi bunu kaldıramaz” diyen Sucuoğlu yeni hükümetin ya 30, ya da 42 sayı ile kurulacağını söyledi. Sucuoğlu DP ve HP ile uzlaşı sağlanması halinde bu iki partiye birer bakanlık verileceğini kaydetti.

İlle de CTP demiyoruz

Başbakan Sucuoğlu, dün tv2020’de Gündem Özel programına katılarak, hükümet kurma çalışmaları, zamlar, elektrik sorunu ve yeni kararlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Başbakan ve UBP Genel Başkanı Sucuoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin hükümete girmeme gibi bir tavrı olmadığını söyledi. Sucuoğlu, hükümeti kurma görevini aldığında CTP’yi ziyaret edeceklerini ifade etti.

Başbakan Sucuoğlu, “İlle de CTP demiyoruz, demokrasi gereği tüm partileri ziyaret ediyoruz. Kritik süreçten geçiyoruz, nisapta sıkıntı çekeceğimiz, önceden yaşadığımız, hoş olmayan meclisi açamama gibi durumları kabul etmemiz artık mümkün değildir” dedi.



Yeterli sayı 30 veya 42

“Yeni hükümet 30 veya 42 milletvekilli olmalı. Her ikisi de olur” ifadelerini kullanan Sucuoğlu, YDP ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Sucuoğlu, bu konuda da yanlış anlaşıldığını belirterek, şöyle konuştu:

“YDP konusunda yaptığım açıklama yanlış anlaşıldı. YDP ortaklı bir üçlü koalisyonda sayı 29 olur. YDP veya Erhan Bey’le herhangi bir sıkıntımız söz konusu değil. Ancak kararlı adımların atılması, yasal düzenlemenin yapılması için güçlü bir rakama ihtiyaç vardır; bu da ya 30 ya da 42’dir.”

Reşat Akar’ın ‘30 milletvekilinin sağlanması için UBP-DP-HP modeli olabilir’ görüşü üzerine Sucuoğlu, “Gayrı resmi temaslarımız devam ediyor. Daha bir sonuç yok, hep birlikte göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay’ın da hükümet kurma modeli ile ilgili açıklamalarına dikkat çeken Sucuoğlu, CTP-UBP ortaklığına dıştan destek vereceğine dair söylemde bulunduğunu hatırlattı.

“Formül belli 3 vekile 1 bakanlık”

‘Olası 30 vekilli bir koalisyonda bakanlık paylaşımı ve dağılımının nasıl olacağı’ yönündeki soru üzerine ise Sucuoğlu, “10 bakanlık var, 3 vekile 1 bakanlık düşer. 1 DP, 1 HP aritmetik budur” dedi.

Sucuoğlu, “Ya güçlü hükümet ya da görevi tekrar iade ederiz” diyerek, sonraki süreçte ise hükümeti kurma görevinin en çok oyu alan diğer parti CTP’ye verilmesi gerektiğine dikkat çekti. Erken seçim söylemleri ile ilgili de Sucuoğlu şunları söyledi:

“Koyduğum iki hedef başarılı olmazsa görevi iade ederim. Görev CTP’ye verilir, o da olmazsa bu bir tıkanıklığa yol açar. Demokrasilerde tıkanıklık erken seçimle çözülür. Mecbur kalırsak erken seçime gideriz dedim.”

Çok yorulduk

“UBP olarak seçime hazır mısınız?” sorusuna ise Sucuoğlu, şu yanıtı verdi:

“Hem maddi hem de manevi açıdan yorulduk. Vekiller, adaylar ve halk da yorgundur. Bunun dışında ülkenin ekonomisi bunu kaldıramaz. Bir seçim çözüm değildir, arzu edilen bir şey değildir. Eğer bir aritmetik çıkmazsa sonuç çıkmazsa o zaman ne olacak? Varsa başka bir çözüm söylesinler” şeklinde cevap verdi.

Sucuoğlu, hükümet modelinin Cumhurbaşkanı görev vermeden önce tamamlanıp tamamlanmayacağı konusunda ise “Kudret Bey’le (Özersay) bir görüşmemiz oldu. En kısa sürede bir görüşme daha olacak. Ataoğlu’yla da (DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu) birkaç görüşmemiz oldu, yine olacak. Olumlu gibi görünüyor” şeklinde konuştu.

“Zamları elimizden geldiğince geciktiriyoruz”

Başbakan Sucuoğlu, son günlerde yapılan zamlarla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Sucuoğlu şunları söyledi:

“Türkiye’deki tüp gazın fiyatını araştırın. Buradaki rakamın üzerindedir. Hükümet olarak zamları ertelemeye çalışıyoruz. Gazı bu rakama çıkarmazsanız tedarikçi ne olacak. Elimizde olanak olsa sübvanse yapacağız, ama yok. Ya ülkeyi gazsız bırakacağız ya da Türkiye’deki gibi zam yapacağız. Dünyada da durum aynıdır. Fiyatlar uçmuş durumdadır. Üzülerek izliyoruz ama yapacak bir şey yok. KKTC’de bu dünyanın parçası... Başta İngiltere Avrupa, Türkiye’de de arz talep dengesinin bozulması, ham maddenin artması vs. her şey bu durumu etkiliyor.”

Çok harcayandan çok, az harcayandan az

Elektrik kesintileri ve beklenen yeni zam ile ilgili konuşan Sucuoğlu, “Az tüketenden az, çok tüketenden çok alacağız. Kademeli sisteme geçeceğiz. Az tüketen çok tüketenin payını ödemeyecek. Çalışmalar devam ediyor, önümüzdeki haftalarda gündeme gelecek” dedi.

Pahalılık ve market fiyatlarına da değinen Sucuoğlu, “Türkiye’deki market fiyatlarına baktım. Ciddi yükseliş var. Bizde de fiyatlar maalesef artıyor. Denetim yapılıyor, ceza da kesiliyor ama sonuç alınamıyor. İnsanlar getirdiği fiyatı gösteriyor, koyduğu karı söylüyor. Böyle de bir durum var. Fiyat artışı bütün dünyanın problemi” ifadelerini kullandı.

“Öyle ya da böyle maaşları ödedik, ödeyeceğiz”

Sucuoğlu “Yeni hükümet oluşumu gecikirse, protokolün imzalanmasının gecikmesinin söz konusu olup olmayacağına, Türkiye’den beklenen kaynak aktarımında sıkıntı çıkıp çıkmayacağına ve bunun kamu maaşlarına nasıl yansıyacağına” dair dair soruyu da yanıtladı.

Sucuoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Şu ana kadar öyle ya da böyle maaşları ödedik, eleştirilsek de övülsek de ödemeler devam ediyor ve edecek. Hükümetlerin görevi vatandaşa karşı mükellefiyetlerini yerine getirmektir. Türkiye sıkıştığımızda müracaat ettiğimiz tek adrestir. Gerekli katkıyı koyuyorlar.”

Mart’ta rahatlama olacak

Mart ayından sonra ülkede birçok alanda bir rahatlama beklediklerini söyleyen Sucuoğlu, Sağlık Üst Kurulu’nun yeni aldığı kararlar ışığında “Mart’tan itibaren ülkeye gelecek olan çift aşılılardan antijen veya PCR istenmeyecek” ifadelerini kullandı.

Alınan kararın turizme yönelik çok önemli yansıyışları olacağına işaret eden Sucuoğlu, “Mart’tan sonra özellikle turizmin etkisiyle rahatlayacağız” dedi.

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2022, 12:05