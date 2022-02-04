3 kişi aranıyor

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Esentepe bölgesinde 24 Ocak gecesi meydana gelen silahlı soygunla ilgili soruşturma sürerken, suçla bağlantılı tutuklu bulunan Seren Fellahoğlu, Mehmet Topaloğulları, Hüseyin Sariler

ve Bülent Can Şen dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada polisin Topaloğulları’nın evinde iki silah bulduğu ancak bir tabancanın daha arandığı belirtildi.

Suçla bağlantılı zanlı konumunda bulunan 3 kişi daha olduğu, bu şahısların yakalanması için araştırmaların sürdüğü açıklandı. Zanlıların amacının evini bastıkları şahıstan 35 bin Euro tahsil etmek olduğu ifade edildi.

Maske takıp silahla ev bastılar

Duruşmada olayı aktaran polis, 24 Ocak 2022 tarihinde saat 01.30 sularında kar maskeli ve silahlı 3 erkek şahsın Esentepe bölgesinde Eunice Nyamandi’nin kaldığı eve açık unutulan pencereden girdiklerini söyledi. Polis, zanlıların önce evin tüm odalarının ve banyonun kapısına tekme atıp kırdığını, daha sonra silah zoruyla Nyamandi’nin 10 bin lira değerindeki iPhone Pro marka cep telefonunu aldıklarını ve “borcunu en geç cumaya kadar ödeyeceksin ve bu olayı da polise bildirmeyeceksin” diyerek tehdit ettiklerini ifade etti.

Polis, şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, Nyamandi’nin cep telefonunun takip alındığını söyledi. Polis, baz istasyonlarından yapılan araştırmada telefon sinyalinin Girne’den Güzelyurt’a oradan da Lefkoşa’ya gidildiğini gösterdiğini açıkladı. Polis, son olarak sinyalin yeniden Girne’ye yönlendiğini ifade etti.

Polis memuru, baz istasyonlarından elde edilen güzergahlardaki mobesse kayıtlarının incelendiğini, kiralık bir aracın tespit edildiğini açıkladı.

Polis, yapılan soruşturma sonucu aracın Seren Fellahoğlu tarafından kiralandığını belirlediklerini söyledi.

Polis, Seren Fellahoğlu, aynı evde birlikte kaldığı Mehmet Topaloğulları’nın gözaltına alındığını söyledi. Polis, ayrıca görüntülerde kiralık aracın ön koltuğunda oturan Hüseyin Sariler ile Mehmet Topaloğulları’nın çok net bir şekilde görüldüğünü ifade etti. Polis memuru, Sariler’in de tutuklandığını ifade ederken, arka koltukta birinin oturduğunu ancak o şahsın görülmediğini söyledi. Polis, ayrıca Mehmet Topaloğulları’nın Güzelyurt’taki evinde yapılan aramada 14 gram uyuşturucu madde ele geçirdiklerini açıkladı.

Silahları teslim aldılar

Polis memuru, yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantılı görüşen Bülent Can Şen’in de tutuklandığını ifade etti.

Polis, sorgulanan zanlılardan Topaloğlu’nun ifadesinde daha önceden tanıdığı bir şahsın arkadaşı olan kişinin kendisine uyuşturucu madde gönderdiğini, 35 bin Euro alacağı olduğunu, tahsil etmesini istediğini söylediğini anlattı.

Polis, Topaloğlu’nun35 bin Euro’yu tahsil etmesi halinde bir kısmını kendisinin alacağı yönünde beyanda da bulunduğunu açıkladı.

Polis, yine zanlı Topaloğlu’nun kendisine uyuşturucu gönderen ve tahsilat yapmasını isteyen şahsın

iki silah ayarladığını beyan ettiğini dile getirdi.

Polis, Şen, Topaloğulları ve Fellahoğlu’nun birlikte Alayköy’e silahları bırakılan yerde almaya gittiklerini söylediğini aktardı.

Polis, zanlıların silahları tekrar Alayköy’e bıraktıklarını, çalınan cep telefonunu ise kırıp attıklarını ancak ne telefonunun ne de silahların söylenilen yerlerde bulunmadığını açıkladı.

Polis, zanlı Topaloğulları’nın cep telefonunda bir siyah diğer metalik iki silah resmi bulduklarını belirtti.

Polis memuru, 1 Şubat 2022 tarihinde Mehmet Topaloğulları’nın dedesinin evinde yapılan aramada mm çapında iki adet tabanca, iki adet şarjör, 17 adet canlı mermi ve 2 adet av tüfeği bulduklarını söyledi. Polis, silahların balistik incelemeye gönderildiğini ifade etti. Polis memuru, ancak zanlının cep telefonunda resmi olan silahın ise henüz bulunamadığını açıkladı.

Bir silah daha var

Polis memuru, zanlının ikinci bir ifade vererek, dedesinin evinde bulunan silahların kendisine ait olduğunu, bu tabancaları başka olaylarda da kullandığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, aranan 3 kişi ve bir silah daha olduğunu ifade ederek, zanlıların tutukluluk süresinin uzatılmasını talep etti.

Mahkeme, soruşturmanın devam ettiğine vurgu yaptı ve zanlıların 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.