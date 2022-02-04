160 milyon borç var

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), borçlarından dolayı Maliye Bakanlığının elektriğini kesti. Bakanlığın elektriklerinin önceki gün kesildiği dün de kesintini devam ettiği öğrenildi. Bakanlığın

KIB-TEK'e 160 milyon TL'ye yakın borcu olduğu ifade edildi.

Maliye Bakanlığı’nın elektrikleri geçtiğimiz günlerde 1-2 saatliğine kesilmiş, yapılan 7 milyon TL’lik ödeme sonrası yeniden bağlanmıştı. Maliye Bakanı Dursun Oğuz yaptığı açıklamada, Maliye Bakanlığının elektriğinin KIBTEK’İ idare eden Elektrik Sendikası (EL-SEN) tarafından yasal olmayan bir şekilde kesildiğini ifade etti.

Oğuz, Ekonomi ve Enerji Bakanlığına bağlı elektrik kurumu üzerinden Maliye Bakanlığına herhangi bir fatura gelmediğini ve elektriğin kesilmesinin tamamıyla popülist bir hareket olduğunu söyledi. Bakan Oğuz, Maliye Bakanlığının üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesine rağmen KIBTEK’in tek taraflı hazırladığı bir ödeme planı ile bakanlığın borcu olduğunu ifade ettiğini aktararak, söz konusu borcun bakanlığa fatura edilmediğini açıkladı.