Çantaya sakladılar

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da başlayıp Derince köyüne uzanan uyuşturucu operasyonunda 140 gram hintkeneviri ele geçirildi; Saifeldeen Momamedkhadir, Amal Mahmoud altantamy, Mohammad Osama Nabi ve Kardelen Çetin isimli şahıslar gözaltına alındı.

Haklarında soruşturma başlatılan 4 zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada ilk etapta Saifeldeen Momamedkhadir ile Amal Mahmoud altantamy’nin yakalandığı, soruşturma sonucu Mohammad Osama Nabi ve Kardelen Çetin’e ulaşıldığı belirtildi. Derince’de seyir halinde araçta tespit edilen Mohammad Osama Nabi’nin kaçmaya çalıştığı esnada bir evin bahçe duvarına çarparak, yıktığı belirtildi. Nabi’nin kız arkadaşı Kardelen Çetin’in ise içerisinde uyuşturucu olan çantayı araçtan attığı açıklandı.

Polisi görünce kaçmaya başladı

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Nurettin Enginer, 2 Şubat 2022 tarihinde, saat 17.30 sıralarında, Gazimağusa’da, önceden uyuşturucu suçu işleyen Saifeldeen Momamedkhadir’in şüpheli vaziyette yürüdüğünün tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının yanına gittikleri zaman koşarak uzaklaşmaya çalıştığını belirtti.

Polis, zanlının makul güç kullanılarak alıkonulduğunu ve üzerinde yapılan aramada montunun ceplerinde 7 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Sevgilisi evde bulundu

Zanlının, ısrarla adresini söylemediğini ancak yapılan araştırma sonucu ikametgahının belirlendiğini belirten polis, eve gidildiği zaman zanlının sevgilisi olan Amal Mahmoud altantamy’nın tespit edildiğini ve meselede bağlantılı olabileceği şüphesi ile gözaltın alındığını belirtti.

Polis, zanlıdan elde edilen soruşturmada, yakalanmadan önce 133 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi, Derince köyünde ikamet eden Mohammad Osama’ya verdiğinin belirlendiğini aktardı. Polis, Derince köyüne gittiklerini, zanlı Mohammad Osama’nın, sevgilisi Kardelen Çetin ile birlikte araç içerisinde seyir halinde tespit edildiğini ifade etti.

Evin bahçesine girdiler

Dur ihtarı yapıldığını ancak Osama’nın, araç ile hızla uzaklaşmaya çalıştığı esnada bir evin bahçe duvarını kırarak içeri girdiğini anlatan polis, Kardelen Çetin’in, elinde bulunan siyah renk çantayı dışarı attığının görüldüğünü söyledi. Polis, çantada yapılan arama sonucu 133 gram uyuşturucu maddenin bulunduğunu açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadet ve beyanları değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlıların birer gün poliste tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.