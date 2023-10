Tanık sayısı kaç olacak

Sosyal Sigortalar Dairesi’nin polise şikayeti üzerine 13 Eylül 2023 tarihinde başlatılan sahte reçete soruşturması kapsamında dün akşam 2 eczacı daha tutuklandı. Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, zanlı olarak Lefkoşa bölgesinde tutuklanan iki eczacı bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacak.

Böylelikle soruşturma kapsamında tutuklanan zanlı sayısı 47’ye çıktı. Sahte reçete operasyonunda, 13 Eylül tarihinden bu yana 15'i doktor, 21'i eczacı, 3'ü eczane çalışanı ve 6'sı sivil olmak üzere toplamda 45 kişi tutuklanmıştı.

Tutuklanan zanlıların birçoğu davaları görüşülünceye kadar teminata bağlanarak serbest bırakılmıştı.

Reçetelerin tümü incelenecek

Polisin dar kadrosuyla, sosyal sigorta dairesine gönderilen binlerce reçeteden çok büyük bir kısmının incelenmediği, bunun için uzun bir zamana ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.

Bir başka önemli nokta ise; reçetelerde adı geçen şahısların, mahkeme sürecinde tanıklık yapması.

Diyalog’un görüşüne başvurduğu hukukçular, reçetelerin incelenmesi sürecinin uzun olacağını, yargılama sürecinde ise tanıkların mahkemeye çağrılacağın söyledi. Yargı sürecinde tanıkların birer, ikişer mahkemeye çağrılması durumunda bunun için de çok uzun bir sürece ihtiyaç duyulacağı iddia ediliyor.



Vatandaşlar ne diyor?..

Reçete yolsuzluğu konusunda vatandaşların görüşleri ise şöyle:

Kamil Birkaya

“Sahte reçete soruşturmasını takip ediyorum. Bu soruşturma nedeniyle ilaçlarıma erişmekte güçlük çekiyorum. Soruşturmanın yapılmasına karşı değilim ancak adı yolsuzlukla anılan tüm kurumlarda denetim ve araştırma yapılmasını istiyorum. Fakat, ülkeyi yönetenler de böylesi olayların içinde olduğu için soruşturmanın tüm kurumlarda yapılmasını istemezler Ülkede temiz bir yönetim oluşturulması için 50 milletvekili sayısının 20’ye düşürülmesi gerekiyor. Tüm bu çarpık sistemin değişmesi gerekiyor.”

Ali Aktun

“Sahte reçete meselesini takip ediyorum ve bu olayın arkasının gelmesini, ilgili kişilerin hapis yatmasını istiyorum. Ayrıca Kıbrıs Türk Havayolları’nda, Kooperatiflerde, Toprak Ürünleri Kurumuyla ilgi de araştırma yapılmasını, geçmişte yapılan yolsuzlukların ortaya çıkarılmasını, hükümetin temiz eller operasyonu başlatmasını bekliyorum. Bu ülkede temiz bir yönetim oluşturulması için her şeyin en baştan en sona değişmesi, yeni insanların siyasete girmesi ve eski siyasilerin artık seçilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca 50 olan milletvekili sayısının düşürülmesi gerektiği inancındayım.”

Adnan Sağlam

“Sahte reçete meselesindeki tutuklamaları ve gelişmeleri takip ediyorum. Bu ülke için yaşanmış iğrenç bir olaydır. Ben böylesi bir durumu hazmedemiyorum. Şeker hastasıyım, ilaçlarımı burada bulamazken, böylesi bir vurgunu gerçekten hazmedemiyorum. Bu ülkede sadece ilaç ile ilgili değil tüm alanda ve tüm kurum kuruluşlarda denetim ve soruşturma yapılması gerekiyor. Ancak bu hükümetle bu işler dönmez. Halk aklını başına alarak bunlara oy vermemesi gerekiyor. Artık gençliğin ülke yönetimine aday olması şarttır. 80 yaşına gelenler hala daha milletvekili olmak için mücadele ediyor. Gençler gözünüzü açın bunlara oy vermeyin ve kendiniz yönetime girin.”

Emin Yıldız

“Sahte reçete olayındaki tutuklamaları takip ediyorum ve eğer gerçekse ülke için korkunç bir durumdur. Bir vatandaş olarak tüm alanlarda soruşturma yapılmasını istiyorum. Bu soruşturma için de sonuna kadar gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ülkede temiz bir yönetim olabilmesi için seçtiğimiz kişilere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ülkeyi idare edenlerin bu reçete vurgunu içerisinde yer aldığını söylemek mümkün.”

Hamza Şalış

“Sahte reçete meselesindeki tutuklamaları haberlerden takip ediyorum. Bu olay devleti soymaktan başka bir şey değildir. Bu nedenle ne hak ettilerse devletin cezalarını vermelerini istiyorum. Bir vatandaş olarak en baştan en sona kadar her alanda denetim ve soruşturma yapılmasını istiyorum. KKTC’de temiz bir yönetim oluşturabilmek için halk önce kendini düzenlemesi gerekiyor. Çocukları işe alınsın diye oy verme düşüncesinden çıkmalılardır.”

Ahmet Büyükoğlu

“Sahte reçete olayını takip ediyorum, bu olayın gerçeklik payının olup olmadığını henüz bilemiyoruz. Sigortalı kişiler ilaçlarını eczaneden alıyor. Bunlara da devlet müsaade ediyor. O nedenle bu iş biraz çelişkilidir. Ben bir vatandaş olarak Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunda da denetim ve soruşturma yapılmasını istiyorum. Orada da yanlış işler döndüğünü söylemek mümkündür. KKTC’de temiz bir yönetim oluşturmak için kendi kararlarını kendi verebilen bir yönetim oluşması gerekiyor.”

Halil Arslan

“Sahte reçete meselesi ile ilgili gelişmeleri takip ediyorum. Her ay rutin kullandığım ilaçlar var ve benim eczaneye verdiğim reçetemde kullanmadığım ilaçlar da yazılıydı. Polise çağrıldım ifade verdim. Memlekette adalet istiyorsak devletin bütün kurum ve kuruluşlarının da denetlenmesi gerekiyor. Bu ülkede temiz bir yönetim oluşturabilmek için gençlerin yönetime talip olması ve idareyi almaları şarttır. O yönde de bir umudum artık kalmamıştır.”

Türker İsmail

“Sahte reçete soruşturmasında yaşanan gelişmeleri ve tutuklamaları takip ediyorum. Bana öyle geliyor ki bu olayın altında başka bir durum yatıyor. Bu olayın yaşanmasındaki neden bence başka bir şey olabilir. Bir vatandaş olarak Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun yakıt alımları ile ilgili de soruşturma ve tutuklamalar yapılmasını istiyorum. KKTC’de temiz bir yönetim olmaz çünkü burada hiçbir siyasi kendi iradesi ile karar üretemiyor.”

Ahmet Atay

“Sahte reçete olayını takip ediyorum ve bu noktada eğer gerçekten böyle bir yolsuzluk durumu yaşanmışsa kimseyi ayırmadan tüm mal varlıklarına da el konulmasını istiyorum. Bu ülkede tepeden tırnağa her yerde denetim ve soruşturma yapılmalıdır. Ülkede temiz bir yönetim oluşturabilmek için kökten her şeyin değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Ülkede gerçek bir hükümet yoktur. Bir yönetim var ancak kendi iradesi ile hükmeden bir siyasi yoktur.”