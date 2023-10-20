Deport edilecek

Lefkoşa’da yaşadığı apartman dairesinde iki genç kadına fuhuş yaptıran, ayrıca kendisi de dahil 400 TL karşılığında erkeklerle cinsel ilişkiye giren Adeniwura Bilikusu Oduborisa, ile operasyon esnasında ülkede kaçak yaşam sürdüğü için evin camından atlayıp kaçmaya çalışan Okoli Nigerian hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Oduborisa, fuhuşa teşvik Okoli ise KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek suçundan mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Birtan Başaran, operasyonun 15 Ekim 2023 tarihinde saat 15.00 sıralarında Ortaköy bölgesinde bir apartman dairesine gerçekleştirildiğini söyledi.

Başaran, Oduborisa’nın M.A.Y (K-25- Nijerya) ile J.O.Y.’nin (K-22-Nijerya) cinsel birliktelik yaşamaları için Y.Y ile (E-25-TC) 400 TL’ye anlaşma yapıp para karşılığında fuhuşa teşvik ettiğini söyledi.

Polis, alınan ihbar üzerine söz konusu adrese gidildiğini, ekipler kapıda beklediği esnada içerideki kilitli odadan çıkan kadın bir şahsın çığlık atarak kapıya geldiğini ve yanındaki erkek şahsın camdan atladığını söylediğini aktardı.

Polis memuru, atlayıp düşen zanlının apartmanın otopark kısmında tespit edilip, ambulansa bilgi verildiğini açıkladı.

Polis, düşme sonucu vücudunda kırıklar oluşan Okoli Nıgerian’ın tedavisinin ardından 6 saatte taburcu edildiğini, daha sonra Adeniwura Bilikusu Oduborısa ile birlikte gözaltına alındığını söyledi.

Polis her iki zanlının da mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını söyledi.

Kadınlar fuhuş suçlamasını kabul etmedi

Polis memuru, Adeniwura ile fuhuşa teşvik edilen iki kadının suçlamaları kabul etmediğini ancak erkek şahsın ifadesinde cinsel birliktelik için para karşılığında anlaşma yaptıklarını itiraf ettiğini söyledi. Polis, kadınlarla cinsel ilişkiye girmek için para karşılığında anlaşma yapan erkek şahıs hakkında da yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Polis, zanlı Adeniwura Bilikusu Oduborısa’nın öğrenci olduğunu, zanlı Okoli Nıgerian’ın ise ülkede kaçak yaşam sürdüğünü belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, Adeniwura Bilikusu Oduborısa’nın 10 bin TL nakit teminat yatırması ve yurt dışına çıkış yasağı şartı ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Okoli Nıgerian is 10 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi.