42 araç daha trafikten men edildi

Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucunda 337 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı; 42 araç da trafikten men edildi.

Polis açıklamasına göre; bin 628 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde sürücülerin 110’u yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmak, 13’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 43’ü trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 27’si de emniyet kemeri takmadan araç kullanmak suçlarından rapor edildi.

KKTC’de kaçak bulunan 6 kişi tutuklandı

Öte yandan KKTC’de kaçak ikamet ettiği tespit edilen 6 kişi tutuklandı.

Polis açıklamasına göre dün ülke genelinde yapılan denetim ve kontroller sonucunda belirlenen kişilerle ilgili soruşturma devam ediyor.

