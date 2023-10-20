İlginç bir yöntem

Lefkoşa’ya bağlı Minareliköy’de faaliyet gösteren Erülkü Süpermarketten çatal-bıçak seti, yaşlanma karşıtı gece serumu, spatula gibi ürünler çaldığı gerekçesiyle tutuklanan Rouzbeh Mohammadreza’nın bu işi yalnız yapmadığı ortaya çıktı. Zanlının eşi Shahrbanoo Shahrıary ile birlikte ürünleri çaldığı belirlendi.

Zanlılar dün mahkemeye çıkarılırken, çalınan eşya ve ürünlerin Rouzbeh Mohammadreza’nın annesi tarafından valizle İran’a götürüldüğü açıklandı.

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru, 1 Ekim 2023 tarihinde Minareliköy’de faaliyet gösteren Erülkü Süpermarkete alıveriş için giden faili meçhul şahısların kozmetik reyonunda satışa sunuluna 362 TL değerinde Neutrogena marka yaşlanma karşıtı gece serumunu ve mutfak reyonunda satışa sunulan 126 TL değerindeki yemek spatulasını, 152 TL değerindeki bıçak setini market kasasından ödeme yapmadan market dışarısına çıkararak, çaldıklarını söyledi.

Polis, olayın 9 Ekim tarihinde bildirildiğini, soruşturma başlatıldığını ve bu kapsamda iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini belirtti.

Polis memuru, Rouzbeh Shahsavarı ve Shahrbanoo Shahrıary bahse konu ürünleri çantalarına koydukları ve kasa geldiklerinde ödemeden marketten çıkıp, ZUA 084 plakalı araç ile olay yerinden ayrıldıklarının tespit edildiğini söyledi.

Biri Ercan’da yakalandı

Polis, 10 Ekim tarihinde tutuklama emri çıkarıldığını ve zanlıların aranan şahıs ilan edildiğini belirtti. Polis, Rouzbeh Mohammadreza’nın 17 Ekim 2023 tarihinde ise Ercan Havalimanından çıkış yapacağı sırada görevli memur tarafından tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. Polis, tutuklanan zanlının sorgulandığını, söz konusu suçları eşi Shahrbanoo Shahrıary ile birlikte işlediğinin tespit edildiğini kaydetti.

Polis, Shahrbanoo Shahrıary’nin ise 18 Ekim’de yakalandığını söyledi. Polis memuru, 10 Ekim 2023 tarihinde zanlıların İskele bölgesinde bulunan evlerinde arama yapıldığını ancak kanunsuz herhangi bir şey bulunamadığını açıkladı. Polis, zanlı Shahrbanoo Shahrıary’nin ifadesinde, annesinin İran’a giderken aranan emareleri valizi ile birlikte götürdüğünü söylediğini aktardı. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, İran uyruklu zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıların 15’er bin TL nakit teminat yatırması, birer kefilin 200’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.