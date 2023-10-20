Öpmek istemiş

Lefkoşa’da bir restoranda çalışan 23 yaşındaki Ahmet Sertel, paket siparişi götürmek için gittiği eve izinsiz girdiği ve 16 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının 16 yaşındaki kıza, “Daha önce senin kadar güzel bir kız görmedim. Seni bir kez öpebilir miyim" diyerek cinsel tacizde bulunduğu belirtildi.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru, Ahmet Sertel’in 15 Ekim 2023 tarihinde saat 22.15 sıralarında yemek siparişi götürdüğü eve izinsiz olarak girip, mülke tecavüz ettikten sonra, 16 yaşındaki genç kıza, "Daha önce senin kadar güzel bir kız görmedim. Seni bir kez öpebilir miyim" diyerek cinsel tacizde bulunduğuna dair iddia üzerine tutuklandığını belirtti.

Polis, olayın 18 Ekim 2023 tarihinde bildirildiğini, zanlının aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen emir gereği tutuklandığını söyledi.

Polis memuru, savcılığın bir sorusu üzerine olayla ilgili herhangi bir tanık veya kamera kaydı olmadığını, 16 yaşındaki kızın ilk şikayetini komşusuna yaptığını açıkladı.

Polis, zanlının suçlamayı kabul etmediğini belirtip, mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 5 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.

