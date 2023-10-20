Şaka değil gerçek, KKTC'de eğitim

Ada genelinde dün sabahın erken saatlerinde etkili olan yağışlı hava konteyner sınıflarda eğitim veren Erenköy Lisesi'ni kötü etkiledi.

Erenköy Lisesi ve avlusuna kurulan konteyner sınıfların çevresi çamur deryasına döndü.

Yağmurlardan dolayı liseyi su basarken, konteyner sınıfların bulunduğu alan yürünemeyecek hale geldi.

Öğrenciler sınıflara giremezken, derslere zorunlu ara verildi.

Depreme riski bulunan okullardan biri olan ve yaklaşık 600 öğrencinin eğitim gördüğü Erenköy Lisesi’nin iyileştirilmesi için gerekli önlemlerin alınmadığını belirten vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından yaşanan duruma isyan etti.

Çocuklar eğitimden mahrum kalıyor

Evrensel Çocuk Hakları Derneği de, Erenköy Lisesi konteyner sınıfları çamur içinde kalmasının ardından açıklamada bulunarak eğitim hakkının hükümet tarafından gasp edildiğini açıkladı. Açıklamada, eğitim hakkının yanı sıra, çocukların sağlık hakkı, beslenme hakkı, dinlenme ve oyun oynama hakkı, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı gibi temel hakların da gasp edildiği bildirildi.

Açıklama şu şekilde:

“Derneğimiz her gün ülkemizin her yerinden eğitim hakkı ihlali ile ilgili onlarca ihbar alıyor. Alt yapı, tam gün eğitim için kesinlikle uygun değil. Eğitim hakkının yanı sıra, çocukların sağlık hakkı, beslenme hakkı, dinlenme ve oyun oynama hakkı, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı gibi temel hakları da gasp ediliyor. Derneğimiz çocukların konteynerlerde değil çağdaş sınıflarda insan haklarına, çocuk haklarına uygun ortamlarda eğitim alması için mücadelesine devam edecek. Milli Eğitim Bakanı ve tüm sorumluları bir gün boyunca bir okulda tam gün geçirmeye davet ediyoruz.”

124 okul bakım istiyor

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ise Erenköy Lisesi’ne ait konteyner sınıfların çamur içinde kalmasını eleştirdi.

Maviş, “Filistin’de savaş var, okullar hastaneler yıkılıyor, kayıplara içimiz yanıyor, bizde ise normal koşullarda konteyner sınıflar çamur içinde, öğrencilere bu ortam reva görülmemeliydi” dedi.

Maviş, yaz aylarında konteynerleri yerleştirirken çevresinin de bordür taşlarıyla düzenlenmesi gerektiğini, birkaç okulda bunun örneği olduğunu söyledi.

Maviş, imkanlar sınırlı olsa da, önceliklerin ihtiyaçlara göre belirlenmediğini söyleyerek, güçlendirme isteyen 124 okulda 345 binanın olduğunu belirtti.

Maviş, Erenköy Lisesinin de bunlardan biri olduğuna dikkat çekerek, lisenin baştan yapılması gerektiğini vurguladı.