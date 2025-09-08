Tarafsız ve korkusuz

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İlçe Seçim Kurulları'nın, sandık kurullarının geçmişte görev alan ve siyasi bağlantısı bulunmayan kişilerden oluşmasıyla ilgili hassasiyet gösterdiğini ve bu konuda yaptığı tüm araştırma ve çalışmalar sonrasında sandık başkan ve üyelerini belirlediğini belirtti.

YSK, basında yer alan bazı iddialar üzerine sandık kurullarının oluşumuna ilişkin açıklama yapılması zaruretinin doğduğunu belirtti.

YSK tarafından yapılan yazılı açıklamada "5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası uyarınca her sandıkta İlçe Seçim Kurulları tarafından görevlendirilen bir başkan ve iki üyeden oluşan sandık kurulla-rı bulunduğu hatırlatıldı. YSK, bu üyelerin iyi ün sahibi olmakla tanınmış seçmenler veya kamu görevli-leri arasından seçildiğini hatırlattı.

YSK açıklamasında, İlçe Seçim Kurulları'nın geçmişte görev alan ve siyasi bağlantısı bulunmayan kişi-lerden sandık kurullarının oluşumu üzerinde hassasiyet gösterdiği ve bu konuda yaptığı tüm araştırma ve çalışmalar sonrasında sandık başkan ve üyelerini belirlediği vurgulandı.

Yüksek Seçim Kurulu açıklaması şöyle devam etti:

"Sandık kurulları seçim günü oy verme işleminin başlangıcı öncesi, oy verme işlemi esnasında ve son-rasında sandık başında tüm işlemleri yürütme, gerekli tedbirleri ve kararları alma yetkisini haizdir. Sandık kurulu başkan ve üyeleri, oy verme günü göreve başlamadan önce, hiçbir etki altında kalmak-sızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirmesi için, görevini yasaya göre, dosdoğru yapacağına, namusu ve vicdanı üzerine ant içer.

Yukarıda ifade edilen kurallar çerçevesinde oluşturulan ve görev yapan sandık kurulları tarafsız bir şekilde görevlerini yürütür. Sandık kurullarının belirlenmesinden görevlerinin tamamlanmasına kadar geçen süre zarfında herhangi bir şekilde siyasi parti veya adayların etki veya müdahalesine veya gö-revleri esnasında herhangi bir siyasi parti veya adaya yönelik çalışmasına olanak bulunmamaktadır. Sandık kurulu başkan ve üyeleri yasaya aykırı hareketleriyle seçim işlemlerinin yapılmasını veya oy verilmesini kısmen veya tamamen olanaksız kılar veya seçim veya halkoylamasının görev yaptıkları sandıkta geçersiz olmasına bilerek neden olurlarsa suç işlemiş olurlar."



