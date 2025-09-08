Nedeni belli

Suna ERDEN

Turizm Planlama Dairesi’nin yayınladığı istatistiki verilere göre; bu yılın ilk 7 ayında kuzeyden güneye geçen Kıbrıslı Türklerin sayısı, güneyden kuzeye geçen Kıbrıslı Rumların üzerine çıktı. Güneye geçen Kıbrıslı Türklerin sayısı 2 milyon 216 bine ulaşırken, güneyden kuzeye geçen Rumların sayısı ise bir milyon 590 bine geriledi.

Kıbrıslı Rumların kuzeye geçişlerindeki azalma iki nedene bağlanıyor. Birincisi; Kuzey Kıbrıs’ta akaryakıt ve sigara dışında hemen her şeyin güneyden daha pahalı hale gelmesi, ikincisi de sınır kapılarında yaşanan eziyet.

Siyasi gözlemciler, muhaceret işlemlerinin rahatlaması halinde kuzeye geçen Kıbrıslı Rumların sayısında bir miktar artış olabileceğini; ancak pahalılığın devam etmesi halinde mevcut durumun değişmeyeceğini belirtiyor.

Metehan yoğunlukta

Kara sınır kapılarında 2025 yılının Ocak–Temmuz döneminde yoğun bir hareketlilik yaşandı. Polis ve Turizm Planlama Dairesi verilerine göre; yılın ilk yedi ayında Metehan’dan 2 milyon 24 bin 673 giriş ve 2 milyon 17 bin 972 çıkış yapıldı.

Metehan’ı takiben Beyarmudu ve Derinya kapıları, kara yolunun yoğun kullanımından dolayı ikinci sırada yer aldı.

Beyarmudu Kapısı’ndan 793 bin 706 giriş ve 792 bin 869 çıkış, Derinya Kapısı’ndan ise 824 bin 604 giriş ve 820 bin 737 çıkış kaydedildi. Lokmacı Kapısı’ndan 557 bin 166 giriş ve 555 bin 824 çıkış, Ledra Palace Kapısı’ndan ise 213 bin 298 giriş ve 212 bin 947 çıkış gerçekleşti.

Sınır kapılarından giriş-çıkış yapanların uyruklarına bakıldığında, KKTC vatandaşları 2 milyon 216 bin, Güney Kıbrıs vatandaşları bir milyon 590 bin kişi olarak kaydedildi. Kara kapılarından ülkeye giriş yapan diğer ülke vatandaşlarının sayısı ise 2 milyon 529 bin 804 kişi olarak kayde-dildi.