‘Önleyici tedbirler alınmalı’

Polis ekiplerinin ve Göç Merkezinin, ülkede ikamet izinsiz kalanlara ve kayıt dışı çalışanlara yönelik sıkı denetimleri devam ederken, Diyalog’a konuşan vatandaşlar, önleyici tedbirlerin alınması gerektiğini belirtiyor. Vatandaşlar, ülkeye çalışmak için gelenlerin yanı sıra öğrencilerin de bir süre sonra kaçak duruma düştüğünü belirterek, “Parasız ve işsiz kalanlar suça bulaşıyor. Bu durum ülke güvenliğini kötü etkiliyor” dedi.

Bazı vatandaşlar “Esas sorun kaçak çalışan işçiler değildir, sistemi daha adil hâle getirerek bu sorunun önüne geçilmelidir” derken, bazıları alınan tedbirlerden umutlu olduklarını belirterek, yerli halkın iş imkanlarının artırılması ve haklarının korunması için denetimlerin sıkılaştırılmasının önemini vurguladı.

Ne dediler…?

Sunay Oylum

“Son günlerde kaçak olduğu tespit edilen ve yakalanan kişiler görüyoruz. Bu işin esas suçluları işverenlerdir. Onları ucuz çalıştırmak için alıyorlar, kayıtsız çalıştırıyorlar. Bu ülkeye gelenlerin iyi denetlenmesi gerekiyor. Kaçak işçi çalıştıran işletmelere de büyük cezalar kesilmelidir. En büyük suçlu onlardır. Eğer yatırım yapmayacaksan yanına işçi almayacaksın. Bu konuda alınan tedbir memnun edicidir.”

Mehmet Özbilen

“Son günlerde yakalanan kaçak işçiler bizleri ilerisi için umutlandırmıyor çünkü birileri yakalanırken, bu ülkeye bir o kadar daha insan giriyor. Yani bu insanları bu ülkeden ihraç etmek yerine bir şekilde hayata kazandırmak gerekir. Bu insanları kaçak olarak çalıştıran kişilere, yani işverenlere de o noktada yasal mevzuat neyse uygulanmalıdır ki bir daha yapmasınlar. Esas sorun kaçak çalışan işçiler değil, sistemdir ve sistemi daha farklı bir hâle getirerek bu kaçak çalışmanın önüne geçilmelidir. Müfettişler sahalarda daha sıkı denetimler yapmalıdır.”

Emine Ulusoy

“Kaçak işçilerin yakalanmasıyla çok fazla olduklarını gördük ve görüyoruz; buna çok üzülüyorum çünkü yerli halk burada işsiz kalırken, dışarıdan gelenler kaçak, kayıtsız ve ucuza çalıştırılıyor. Bu insanları kaçak çalıştıran işverenlere de ağır cezalar verilmeli, ayrıca ülkeye girişlerin daha zor olması gerekiyor. Ülkeye girişler çok daha geniş güvenlikli olmalıdır.”

Hasan Çalışkanlar

“Son günlerde yakalanan kaçak işçiler ilerisi için beni umutlandırmıyor çünkü bir yandan tutuklanan kaçaklar var, diğer tarafta ülkeye denetimsiz girişler ve ülkeye girenlerin daha sonra ne yaptığını denetlemeyen bir sistem var. O nedenle bu iş bitmeyecek diye düşünüyorum. Bu işçileri kaçak ve kayıtsız olarak çalıştıranlara da ağır cezalar verilmelidir ki bir daha böyle bir durum yaşanmasın.”

Rahim Serçe

“Son günlerde yakalanan kaçak işçiler beni hiç umutlandırmıyor. Çok şikâyetçiyim, sistemden de şikâyetçiyim. Bu düzene, bu sisteme itirazım var. Bu ülkede üçüncü ülke vatandaşlarını çok fazla sayıda doldurdular ve biz azınlığa düştük. Tutuklanan kaçak işçileri çalıştıran işletmelere de ağır cezalar verilmelidir.”

Barış Yılmaz

“Son zamanlarda yakalanan kaçak işçiler beni ilerisi açısından umutlandırıyor. Bu gelişme ile kaçak istihdamı kesiyorlar, çalışanların hakkını alacağı bir ortam oluşturuyorlar ve yerli halk için de iş imkânları sağlıyorlar. Kaçak olan insanlar bu ülkede tehlike oluşturabileceği için daha sıkı denetimler yapılmalı ve bu insanları çalıştıran işletmelere de ağır para cezaları ve hatta faaliyetlerini durdurma cezası verilmeli ki bir daha cesaret edemesinler; ayrıca diğer işletmelere de ibret olsun.”

Tarık Korkmaz

“Kaçak işçileri alıp ucuza çalıştırıp sosyal haklarını vermiyorlar ve kendi halkımızın çocukları işsiz kalıp ülkeden kaçıyor. Bu tutuklamalar böyle devam etse de kaçak işçinin önüne geçilemeyecek çünkü bir yandan gönderiliyor, bir yerden geliyorlar. Kaçak işçi çalıştıran yerlere çok büyük para cezaları veya faaliyetlerini durdurma cezaları verilirse bu işi ancak önleyebilirler.”