Ülke genelinde önceki gece gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 379 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi, 41 araç trafikten men edildi, bir sürücü ise tutuklandı. Polis ekiplerinin açıklamasına göre, denetimler sırasında toplam 2 bin 425 araç sürücüsü kontrol edildi.
Yapılan kontrollerde sürücülere kesilen cezaların detayları şöyle:
179 sürücü yasal hız sınırını aştığı için, 34 sürücü alkollü araç kullandığı için, 20 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullandığı için rapor edildi. Ayrıca, 12 sürücü emniyet kemeri takmamak, 9 sürücü sigortasız araç kullanmak, 8 sürücü muayenesiz araç kullanmak, 5 sürücü trafik ışıklarına uymamak ve 3 sürücü sürüş sırasında cep telefonu kullanmak suçlarından ceza aldı. Denetimlerde ayrıca, 2 sürücü ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmaktan, bir kişi koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmaktan, 106 sürücü ise diğer trafik suçlarından dolayı rapor edildi.
34’ü alkollü
