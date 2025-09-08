34’ü alkollü

Ülke genelinde önceki gece gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 379 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi, 41 araç trafikten men edildi, bir sürücü ise tutuklandı. Polis ekiplerinin açıklamasına göre, denetimler sırasında toplam 2 bin 425 araç sürücüsü kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde sürücülere kesilen cezaların detayları şöyle:

179 sürücü yasal hız sınırını aştığı için, 34 sürücü alkollü araç kullandığı için, 20 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullandığı için rapor edildi. Ayrıca, 12 sürücü emniyet kemeri takmamak, 9 sürücü sigortasız araç kullanmak, 8 sürücü muayenesiz araç kullanmak, 5 sürücü trafik ışıklarına uymamak ve 3 sürücü sürüş sırasında cep telefonu kullanmak suçlarından ceza aldı. Denetimlerde ayrıca, 2 sürücü ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmaktan, bir kişi koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmaktan, 106 sürücü ise diğer trafik suçlarından dolayı rapor edildi.

