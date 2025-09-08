Bölge halkı tepkili

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Çanakkale Mahallesi’nde bulunan ve uzun süre önce kaderine terk edilen Aziz Ayluga Kilisesi’nin bahçesi de çöplüğe döndü. Mimari açıdan dönemine özgü taş işçiliği ve öz-gün tasarımıyla dikkat çeken kilisenin 1974’ten sonra kullanımı azalınca yapı, zamanla bakım-sızlık ve çevresel sorunlar nedeniyle zarar görmeye başladı. Bölge turizmine kazandırılmak ye-rine atıl bir şekilde bırakılan kilisenin durumu Çanakkale Mahallesi sakinlerinin tepkisine yol açıyor. Diyalog’a konuşan bölge sakinleri, bahçeye atılan çöplerin sadece çevreyi kirletmekle kalmadığını, aynı zamanda tarihi dokuyu da zedelediğini ifade etti. Vatandaşlar, yetkililerin dü-zenli temizlik ve bakım çalışmalarını yapmadığını belirterek, “Tarihi değerlere gösterdiğimiz önem bu mudur? Yazıklar olsun” diye tepki gösterdi.

Bölge halkı, kilisenin sadece dini bir yapı değil, aynı zamanda Çanakkale Mahallesi’nin tarihini yansıtan önemli bir kültürel değer olduğunu vurguladı. Kiliseyi yerli, yabancı birçok kişinin ziyaret ettiğini ifade eden bölge sakinleri, yetkililerden acil müdahale beklediklerini söyledi. Bölge sakinleri, kilisenin çevresinin temizlenmesi, düzenli bakımının yapılması ve çevreye atılan çöplerin önlenmesi için tedbir alınmasını talep etti.



