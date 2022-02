Umut verdi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Güzelyurt Sağlık Merkezi ve Kalkanlı Yaşam Evi’ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Bakan Pilli, 2022 yılının sağlıkta sorunlara çözüm yılı olacağını vurgulayarak, Güzelyurt Sağlık Merkezi’nin yeniden 24 saat sağlık hizmeti verebilecek duruma getirileceğini belirtti.

Bakan Pilli, ziyaretleri çerçevesinde ilk olarak Güzelyurt Sağlık Merkezi’ne giderek yetkililerden bilgi aldı ve personelin sıkıntılarını dinledi.

Ardından Kalkanlı Yaşam Evi’ni ziyaret eden Pilli, yerinde incelemelerde bulunarak hastalarla sohbet etti.

Pilli, Kalkanlı Yaşam Evi’nde hastalara iyi bakıldığını ifade ederek, çözümleri kolay olan bazı sıkıntıların olduğunu ve çözüme kavuşturulacağını söyledi.

Bazı medya kuruluşlarında Kalkanlı Yaşam Evi ile ilgili bir takım iddiaların olduğunu belirten Bakan Pilli, kendilerine gelen tüm şikayetleri dikkate aldıklarını ve gerekli araştırmaları başlattıklarını vurgulayarak, ekibiyle birlikte tek tek tüm hastalar, sorumlu doktor ve personel ile birebir görüştüğünü ifade etti.

Söz konusu iddialarla Kalkanlı Yaşam Evi’nde özveri ile çalışan doktor, hemşire ve personelin emeklerinin hiçe sayıldığını anlatan Pilli, bu iddiaların gerçek dışı olduğunu gözlemlediğini de belirtti.

Kalkanlı Yaşam Evi’nde sürekli olarak denetim yapıldığını belirten Pilli, kısa sürede hasta bakıcı sayısının artacağını vurguladı.

“Yapılan her şikayet titizlikle değerlendiriliyor”

Bakan Pilli, Kalkanlı Yaşam Evi’nde 79 hastanın bakıldığını, bunlardan bir kısmının Barış Ruh ve Sinir Hastanesi, bir kısmının ise kronik rahatsızlıkları bulunan farklı servislerden gelen hastalar olduğu bilgisini vererek, konuşan her hastanın hastalık durumuna göre dikkate alınması gerektiğinin altını çizdi.

Kendisinin de bir doktor olduğunu ve bu hassasiyetle konuya eğildiğini söyleyen Pilli, yapılan her şikayeti titizlikle değerlendirdiklerini ancak herhangi bir hasta tarafından şikâyet almadığını belirtti.

2022 çözüm yılı olacak

Hedeflerinin sağlıktaki tüm sorunları çözmek olduğunu kaydeden Pilli, 2022 yılının sağlıkta sorunlara çözüm yılı olacağını yineledi.

Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde ise bir süredir vatandaşların yeteri kadar hizmet alamamaktan şikayet ettiğini belirten Pilli, buranın 24 saat hizmet veren bir merkez halindeyken doktorların bir şekilde buradan gittiğini ve doktor sıkıntısı yaşandığını gözlemlediğini söyledi.

Bakan Pilli, Güzelyurt Sağlık Merkezi’nin yeniden 24 saat sağlık hizmeti verebilecek duruma getirileceğini belirterek, özveriyle çalışan tüm sağlık personele teşekkür etti.

Ülkede ilaç sıkıntısı yaşandığına da işaret eden Pilli, bir ay içerisinde bu sorunun da çözüleceğini kaydetti.

Pilli’ye kimler eşlik etti?

Ziyaretlerde Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye Bakanlık Müsteşarı Doç. Dr. Deren Oygar, Yataklı Tedaviler Kurumu Dairesi Müdürü Cenk Soydan, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Çiğdem Çağa ve diğer bazı bakanlık yetkilileri eşlik etti.