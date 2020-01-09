‘Estetik yaptırdı, ondandır’

Girne’ye bağlı Edremit’te kıskançlık yüzünden kavga ettiği kız arkadaşını darp edip, burnunu kırmakla suçlanan Öner Can Ayaz şikâyet üzerine tutuklandı.

Zanlı ifadesinde estetik yaptırdığı için kız arkadaşının burnunun zaten kırık olduğunu öne sürerek, suçlamaları reddetti.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Adnan Kardeşler, zanlının 08 Ocak 2020 tarihinde, saat 00.30 sıralarında, Edremit’te ikametgâhı içerisinde aralarında kıskançlık yüzünden çıkan tartışma sonucunda kız arkadaşı N.K.’yi darp edip, boğazını sıkıp, yumruk atarak burun kemiğinin kırılmasına sebep olduğunu söyledi. Şikâyet üzerine zanlının tutuklandığını kaydeden polis, ifadesinde kız arkadaşının estetik yaptırdığı için burnunun kırık olduğunu söylediğini aktardı.

Polis, soruşturma yapılacağını, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 2 gün süre istedi.

Mahkeme kabul etti.