Yaralar sarılacak

Başbakan Ersin Tatar, aşırı yağışlar nedeniyle su taşkınları yaşanan Güzelyurt ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Başbakan Tatar’a, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, Lefke Kaymakamı Sadi Güneş, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, UBP Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz eşlik etti.

Tatar, sırasıyla Güzelyurt Barajı, Taşpınar kapanan yol ve Yeşilyurt’taki patlayan derivasyon kanalı bölgelerine gitti. Tatar, yetkililerden yaşanan sıkıntılarla ilgili bilgi aldı.

Başbakan Ersin Tatar, aşırı yağışların devam ettiğine ve birçok bölgenin yağışlardan etkilendiğine işaret etti.

Tatar, Doğancı, Yeşilyurt ve Taşpınar bölgelerinin de yağışlardan etkilendiğini belirterek, duyarlılık ve hassasiyet içinde imkanlar çerçevesinde büyük sıkıntılar yaşanmaması için gerekli tedbirleri alan tüm ilgililere teşekkür etti.

Tedbirlerin alınıp yağışların getirdiği su kaynaklarının iyice korunması ve yaşananlardan ders alınması gerektiğine vurgu yapan Tatar, devletin her noktada kendi sorumluluklarının bilincinde kaynaklarını en iyi şeklide değerlendirip gerekli tedbirleri almak için çalıştığını belirtti.

Oğuz: Gereken destek verilecek

Öte yandan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, sağanak yağışlardan olumsuz etkilenen Güzelyurt, Doğancı, Taşpınar, Yeşilyurt, Cengizköy ve Lefke bölgelerinde incelemelerde bulundu.

Oğuz, bölgedeki derelerde gerekli temizlik ve bakım çalışmalarının başlatıldığını, zarar gören üreticilere ise Bakanlık tarafından gereken desteğin en erken zamanda verileceğini belirtti.

Bakan Oğuz’a incelemeleri sırasında Müsteşarı Emirali Deveci, Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki, Tarım Dairesi Müdürü Reşat Değirmenci, Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana, Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca, Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürü Ayşe Özhür, Süt Endüstrisi Kurumu Müdürü Mehmet Karadayı, Genel Tarım Sigortası Müdürü İpek Kızılduman, Patlayıcı Maddeler Müfettişi Ali Akgürcü eşlik etti.