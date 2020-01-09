Mahkeme Cemil’e acımadı

Kuzey Kıbrıs’ta 2010 yılında piyasaya yüklü miktarda uyuşturucu sürdükten sonra sırra kadem basan ve 2016 yılında narkotik ekiplerinin Lapta’da yaptığı operasyonda yakalanan Cemil Cankat hakkındaki dava karara bağlandı.

Girne, Lefkoşa ve Gazimağusa’da işlenen ‘eroin ithal, alma ve verme’ suçlarından aranırken, yasal olmayan yollardan kaçan ve 5 Temmuz 2016 yılında kaçak olarak ülkeye giriş yapan sanık, 120 gram eroin ithal etme suçundan 6 yıl hapse mahkum edildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanığın benzer sabıkaları olduğu da belirtildi.

Kararı okuyan Yargıç Umut İnan, uyuşturucu suçlarının toplumda ciddi huzursuzluk yarattığına değinip, yaygınlığına ve yarattığı tehlikelere dikkat çekti.

İnan, uyuşturucu suçları işleyenlere caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini belirtti. İnan, sanığın işlediği suçların uzun süreli hapis cezası öngördüğüne de değindi. İnan, sanığın işlemiş olduğu uyuşturucu madde tasarruf suçunun ülkemizde son dönemde yaygın suç türlerinden olduğunu ifade etti.

Tüm olgular değerlendirildi

İnan, sanığın tasarruf ettiği ve kimyasal içeren 120 gram eroin miktarının yüksek oluşunu aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. İnan, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm olguları değerlendirdikten sonra suçlu bulup mahkûm ettikleri uyuşturucu madde ithali suçundan 6 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.