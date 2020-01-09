Rezil olduk

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’a son günlerde kâbus yaşatan sağanak yağmurlar dün de devam etti. Hayatı olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle dereler taştı, yollar kapandı, kerpiç evler yıkıldı, su taşkınları yüzünden çok sayıda araç yolda kaldı, ülkede ulaşım durdu, hayvanlar telef oldu…

Güzelyurt, Lefke ve Karpaz’da önceki gün büyük çapta maddi hasara yol açan yağışlar dün de Başkent Lefkoşa’yı vurdu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi, resmi dairelere idari izin verildi, birçok yol trafiğe kapatıldı.

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde yağmur nedeniyle kerpiç binalar hasar gördü, bazıları yıkıldı.

Sağanak vurdu

Sağanak yağışlar dün başta Lefkoşa olmak üzere birçok yerde etkili oldu. Yağışlar nedeniyle başkentte yollar su göletlerine döndü.

Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan, Cezaevi ışıkları ile Altınbaş petrol ışıkları arasında kalan yol su altında kaldı, Mağusa’ya gidiş yönü trafik akışına kapatıldı. Ayrıca Metropol Süpermarketin bulunduğu Şht. Kemal Ünal Caddesi de su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Bazı araçlar aşırı su nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Yollarda kaos yaşandı, sürücüler mahsur kaldı

Yine Lefkoşa'da, Ortaköy trafik ışıkları ile Lefkoşa Devlet Hastanesi çemberi arasında kalan yolda da trafik akışı bir süreliğine durdu.

Yağışlar nedeniyle Girne- Değirmenlik Dağ yolunda da çamurlu sular yol içerisine aktı. Dağ yolunun zirve kısmındaki yolda ise buzlanma oldu. Toprak kaymasının olduğu noktada ekzavator ile çalışma yapıldı.

Taşkent - Dikmen - Boğazköy yollarında yağış nedeniyle dağdan gelen suların yol içerisine akması sonucu yer yer göllenmeler oluştu. Güzelyurt'ta da Diren Tarım önlerinden başlayan,

Güzelyurt - Akdeniz eski yolu da su taşkını nedeniyle trafik akışına kapatıldı.

Yağışların durması, suların çekilmesiyle trafiğe kapatılan yollar yeniden açıldı.

Organize Sanayi Bölgesi girişinde bulunan trafik ışıkları aşırı yağışlar nedeniyle devre dışı kaldı.

Gün boyu çalışmayan trafik ışıkları sürücülere zor anlar yaşattı.

Bu arada Yılmazköy - Çamlıbel anayolu üzerindeki dere taştı.

Derenin taşması sonucu suların yola su akarken, polis, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri için uyarıda bulundu.

Sanayi bölgesi su altında kaldı

Şiddetli yağışlar Lefkoşa Organize Sanayi bölgesinde yine bilindik manzaralara neden oldu. Toprak bendi aşan yağmur suları, doğrudan sanayi bölgesine akara, buradaki iş yerlerine zor anlar yaşattı. Sular altında kalan Lefkoşa Organize Sanayi bölgesinde üretim durma noktasına geldi.

Girne’de bazı yerleri su bastı

Şiddetli yağışlar Girne’de de sıkıntılar yarattı. Şehir içindeki bir otel sular altında kalırken, yollarda göle döndü. Alt yapı eksikliği nedeniyle yaşanan taşkınlar ülke genelinde hayatı felç etti. Belediye ekipleri su baskını olan noktalara müdahale ederek suyu tahliye etmek için çalıştı.

İki ev çöktü

Yağışlar nedeniyle Lefkoşa ve Güzelyurt’ta yıkılmaya yüz tutmuş kerpiç evler çöktü.

Güzelyurt'ta Çakırlar Sokak üzerinde bulunan kullanılmaz durumdaki kerpiç evin çökmesi ve duvarların yıkılması sonucu yol kenarında park halinde bulunan iki araç hasar gördü.

Lefkoşa’da da Surlariçi’nde Karabudak Sokak üzerinde bulunan kullanılmaz durumdaki bina çöktü. Lefkoşa Türk Belediyesi ekipleri bölgeye gitti ve yıkılıp yola saçılan kerpiç malzemeleri topladı

Haydarpaşa Muhtarı Mesut Kazık, Yenicami İlkokulu’nun tam arkasındaki sokakta bulunan eski binanın kısmen yıkıldığını ve şans eseri birine bir şey olmadığını söyledi.

Okullar tatil edildi, kamu görevlilerine idari izin çıktı

Hayatı olumsuz etkileyen yağışlar nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve orta dereceli okullar dün saat 12.00’de tatil edildi. Okulların bugün de tatil olduğu belirtildi.

Başbakanlık da kötü hava şartlarından dolayı kamuda yarım günlük idari izin verdi.

Başbakanlık'tan alınan bilgiye göre, yoğun yağışlar ve kötü hava şartlarından dolayı kamuda 13.00'ten itibaren idari izin verildi.

Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Dairesi, yapılan analizler sonucunda devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu gece geç saatlere kadar kuvvetli (21-50 kg/m2) yer yer çok kuvvetli (51-75kg/m2) olmasının beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, toprağın suya doymuş ve derelerin akışta olduğu gerçeğinden yola çıkarak yaşanabilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, toprak kayması, dolu yağışı, yıldırım düşmesi) vb. karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması tavsiye edildi.