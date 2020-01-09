Rumlar mutlu

Güney Kıbrıs’ta da yağışların etkili olduğu, barajların tamamının yüzde yüz doluluğa ulaştığı belirtildi. Kuzeydeki 17 barajın büyük bir kısmının ise yıllardan beri bakım yapılmadığı için su tutmadığı veya az miktarda su tuttuğu öğrenildi.

Fileleftheros gazetesi, etkili olan yağışlar nedeniyle Güney Kıbrıs’taki barajların ardı ardına dolup taştığını yazarken, “Lidia” fırtınasının, Kıbrıs’ı bir uçtan diğer uca etkilediğini yazdı.

Güney Kıbrıs’taki barajlara yönelik su akışının ise ay sonuna kadar devam etmesinin ihtimal dışı bırakılmadığını yazan gazete, barajların doluluk oranının, 2004 yılındaki gibi, yüzde 100’e vardığını kaydetti.

Habere göre, Rum Su İşleri Dairesi Müdürü Haralambos Hacıpakkos, konuyla ilgili açıklamasında, su tasarrufunun devam etmesi konusunda uyarıda bulundu.

Hacıpakkos, su tasarrufunun, dolu barajlarla devam etmesi gerektiğini, barajların zor dolduğunu bununla birlikte su seviyesinin çok kolay aşağıya indiğine de dikkat çekti.

Güneyde neler oldu?

Fileleftheros gazetesi, kötü hava şartları nedeniyle meydana gelen bazı olaylara da yer verdi.

Gazete, Larnaka’da pazartesi akşamı ve dün etkili olan kötü hava ve fırtına nedeniyle elektriklerin kesildiğini, ağaçların devrildiğini ve levhaların yollara düştüğünü belirtti.

Limasol’a bağlı Potamyu köyündeki şapele giden köprünün çökmesi sonucu, 18 kişinin, pazartesi akşamı şapelde mahsur kaldığını belirten gazete, söz konusu kişilerin, güvenlik nedeniyle düne kadar şapelde kaldığını, kurtarılma çalışmalarının ise başarıyla gerçekleştirildiğini yazdı.

Limasol’a bağlı Yermoseya’da ise derenin taşması ve kötü hava şartları nedeniyle 3 kişinin araçlarında mahsur kaldığını yazan gazete, Pazartesi öğleden sonra Easyjet Havayolları’na ait uçağa, Baf Havalimanı’na inişe geçtiği sırada yıldırım çarptığını; uçağın, güvenlik kontrolleri nedeniyle düne kadar havaalanında tutulduğunu belirtti.

Fileleleftheros gazetesi, Trodos’taki kar yağışının dün de sürdüğünü ve Trodos meydanındaki kar kalınlığının 72 cm olduğunu yazdı. Kar yağışının devam edeceğinin tahmin edilmesiyle birlikte hafta sonuna kadar kar kalınlığının bir metre olması bekleniyor.