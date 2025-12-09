Yahya Bozacı yoğun bakımda

Hüseyin ÇİÇEK

İskele-Ercan anayolu üzerinde, Ünimar Çemberi yakınlarında, kiralık salon araç ile kamyon ara-cın yüz yüze çarpışması sonucu meydana gelen feci trafik kazasında, 48 yaşındaki İran uyruklu Mohammad Kheirkhah Sabetghadam, olay yerinde hayatını kaybetti. Kheirkhah Sabetgha-dam’ın ölümüyle trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 41’e yükseldi.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 15.20 sıralarında meydana geldi. Yönetimindeki ZPL 094 pla-kalı kiralık araçla batıdan doğuya doğru seyreden Kheirkhah Sabetghadam, Kantara Gıda önle-rine yaklaştığı esnada dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu kontrolünü kaybederek sağ şeride geçti. Bu sırada doğudan batıya doğru ilerleyen Yahya Bozacı’nın yönetimindeki 34 KG 0520 plakalı kamyonun sağ ön bölümüne çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle kiralık araç büyük hasar aldı ve sürücü Kheirkhah Sabetghadam olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü Bozacı yaralı halde Gazimağusa Devlet Hastane-si’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden İran uyruklu Mohammad Kheirkhah Sabetghadam’ın Gazimağusa’da bir pizza restoranı işlettiği, evli olduğu ve bir çocuk sahibi olduğu öğrenildi. Cenazesi otopsi yapıl-mak üzere Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve araçların teknik incelemesinin devam ettiğini açıkladı.