Sürücüler zorlandı

Hüseyin ÇİÇEK

Ülke genelinde etkili olan yoğun yağış, bazı bölgelerde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Gazi-mağusa’da dün sabah saatlerinden itibaren başlayan yağmur, özellikle Larnaka Yolu olarak da bilinen 15 Ağustos Bulvarı başta olmak üzere birçok cadde ve sokakta su birikintilerine neden oldu. Yolların gölete dönmesiyle sürücüler ilerlemekte güçlük yaşarken, bazı bölgelerde trafikte aksamalar meydana geldi. Vatandaşlar, her yağmur sonrası benzer görüntülerle karşılaştıklarını belirterek, “Şehir adeta Venedik’e dönüştü” yorumunu yaptı. Sürücüler, araçların su birikintile-rinde ilerlerken zorluk yaşadığını, bazı bölgelerde araçların geçişinin neredeyse imkânsız hâle geldiğini ifade etti.





Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2025, 10:07