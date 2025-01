Harmancı olumlu bakıyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sınır kapılarındaki artan geçiş rakamlarının Lefkoşa’da yoğun trafiğe neden olduğunu belirterek, bu sıkıntının her iki tarafı da ilgilendirdiğini kaydetti.

Açıklamaya göre Tatar, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’yı kabul etti. Kabulde, yeni sınır kapılarının açılması yönündeki gelişmeler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Tatar, New York’ta gerçekleşen gayrıresmi görüşmede yeni sınır kapılarının açılmasına yönelik değerlendirme yapılması için liderlerin bir araya gelmesi hususunda mutabık kalınması sonrası Haspolat sınır kapısının karşılıklı geçişlere açılması önerisine Rum liderden yanıt almadıklarını kaydetti. Tatar, son görüşmede de buna alternatif olarak Akıncılar-Limya sınır kapısının açılması önerisini ortaya koyduklarını anımsattı.

Rum liderin transit geçiş önerisinin karşılıklı geçiş olmadığı için güvenlik açısından değerlendirildiğinde “kabul edilemez” olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, artan geçiş rakamlarının Lefkoşa’da yoğun trafiğe neden olduğunu ve bu sıkıntının her iki tarafı da ilgilendirdiğini söyledi.

“LTB Başkanı olarak karşı tarafın belediye başkanı ile istişare etmek suretiyle birtakım öneriler şekillendirilebilir.” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Haspolat kapısının ticari geçişlere açılmasının Yeşil Hat Tüzüğü bağlamında AB’yi de ilgilendirdiğini ve bu kapının açılmasına AB yetkililerinin de olumlu baktığını belirtti.

Harmancı: Bir an önce yeni geçiş kapıları açılmalı

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da, kapılarla ilgili istişare içinde bulunmanın önemine değinerek, başkent Lefkoşa’daki Metehan Sınır Kapısının en sık kullanılan kapı olduğunu söyledi.

“Haspolat’ta son görüşmelerde diyalogla yakalanan ivmenin bir sonuç doğurması önemli beklentimizdir” diyen Harmancı, karşılıklı geçişlerin rahatlatılması gerektiğine vurgu yaptı.

Harmancı, Haspolat ve Akıncılar-Limya sınır kapılarının açılmasının her iki tarafın karşılıklı ihtiyaçlarına yanıt verebilir nitelikte olduğunu düşündüklerini ve tüm ilgili muhataplarına da bu konuya iyi niyetli bir şekilde yaklaşılması gerektiğini ilettiklerini kaydetti.

Harmancı, Bornova’da KKTC Parkının açılışına katıldı

Öte yandan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, İzmir’de temaslarda bulundu. Bornova Belediye Başkanı Ömer Ekşi ev sahipliğinde, Bornova Belediyesi tarafından inşa edilen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 101. doğum günü olan dün (27 Ocak) gerçekleştirilen KKTC Parkı’nın açılışına katıldı.

Verilen bilgiye göre, açılış töreninde Denktaş ailesi, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediye Başkanı Fırat Ataser, KKTC İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, Denktaş'ın oğlu eski bakanlardan Serdar Denktaş ve torunu, LTB Hukuk ve İletişim Şube Amiri Gizem Bahri Soydan da yer aldı.