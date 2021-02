Taze para aranıyor

İlk kez halka arz yöntemiyle hazine bonosu ihracına çıkan Maliye Bakanlığı dün 140 milyon TL’lik “Devlet İç Borçlanma Senet” (DİBS) ihalesi açtı. Merkez Bankası resmi internet sitesinde iki saat arayla yaptığı duyuruda önce 40 milyon, ardından 100 milyon DİBS ihalesi açtığını bildirdi.

Duyuruya göre; 25 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilecek ihaleye Borç Yönetim Komitesi’nce belirlenen şartlara uyan gerçek ve tüzel kişiler de bankalar aracılığıyla katılabilecek.

Katılacak bankalar e-işlem platformu üzerinde yer alan DİBS menüsünü kullanarak taleplerini gönderebilecek. Her iki ihale 25 Şubat saat 10.00’da başlayacak, 12.00’de sona erecek. İlk ihale vadesi 4 Haziran’da, ikinci ihale vadesi ise 25 Ağustos’ta sona erecek.

Hazine bonosu duyurusu

Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası önceki gün ortak duyuru yaparak, halka arz yöntemiyle hazine bonosu ihracına çıkılacağını bildirmişti. Duyuruda 24 Şubat 2021 tarihinde ihraç edilecek hazine bonosunun vadesinin 70 gün, yıllık faiz oranının yüzde 18, toplam ihraç miktarının ise 10 milyon TL olacağı kaydedilmişti. Söz konusu hazine bonosu ihracında herhangi bir ücret, komisyon ve faiz stopaj kesintisi olmayacağı ve belirtilen faiz oranının net olacağı açıklanmıştı. Tüm gerçek kişilerin, hazine bonosunu satın almak için talepte bulunabileceği belirtilmişti.

Açıklamada şunlar kaydedilmişti: “Talep tutarları asgari 10.000 TL (On bin Türk Lirası) olacak. Hazine bonosu satın almak isteyenlerin talepleri Kıbrıs Vakıflar Bankası LTD aracılığı ile toplanacak. Talep, Merkez Bankası ve Kıbrıs Vakıflar Bankası LTD web sitelerinde yayınlanacak talep formunu doldurmak ve talep formunda belirtilen mail adresine göndermek suretiyle olabileceği gibi doğrudan Kıbrıs Vakıflar Bankası LTD şubelerine müracaatla da yapılabilecek. Taleplerin en geç 24 Şubat 2021 saat 12.00’ye kadar Kıbrıs Vakıflar Bankası LTD şubelerine bildirilmesi ve talep edilen tutarların en geç belirtilen saate kadar ilgili bankada hazır bulundurulması gerekmektedir.”