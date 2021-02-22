Yetkililere çağrı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ile İş Kadınları Derneği kurallara uyulup uyulmadığının denetlenmesi çağrısında bulundu.

KTTO’dan yapılan yazılı açıklamada, Coronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kapanmadan dolayı pek çok hane halkının çok zor durumda bırakıldığı, bu süreçte devletin, herkese yardım etme olanağına sahip olmadığı ve salgın ortamında dahi çalışmak gerektiğinin görüldüğü kaydedildi. Açıklamada, “Çalışmak için açılacak, işyerlerimizi çalıştıracak; ama sağlığımızı koruyacak önlemleri de alacağız. Sağlıklı koşullarda çalışmanın kriterleri belirlenmiştir: İşyerlerimizi, mümkün olan en az temasla çalıştıracak; müşterilerimize temassız bir şekilde hizmet vereceğiz. İşyerlerinde, sokakta ve hatta aile hayatı içinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına en yüksek seviyede uyacağız” denildi.

Denetimin önemine de vurgu yapılan açıklamada, “Bu kurallara uyulup uyulmadığını denetlemek elbette kamu otoritesinin sorumluluğundadır. Bu denetlemeyi yapmalarını onlardan bekliyoruz. Bu denetimin gerçekleşmesine yardımcı olmak ve bu kurallara uyulmasını sağlamak ise toplumsal bir görevdir” denildi.

İş Kadınları: Bir kez daha kapanma noktasına gelmeyelim

İş Kadınları Derneği Başkanı Selin Candemir de, bir kez daha kapanma yaşamamak için tedbirlere dikkat edilmesi ve denetimlerin arttırılması çağrısında bulundu. Candemir, Hükümet’in bazı kısıtlamaları kaldırma kararıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Bir kez daha kapanma noktasına gelmemek için, açılımın en üst düzeyde tedbirlerle yapılmasının bir zorunluluk olduğunu belirtmek isteriz” dedi. Halkın, salgın sona ermiş gibi rahat hareket etmemesi, tedbirleri elden bırakmaması, Devletin ise denetimleri sıklaştırması, kurallara uymayanlara caydırıcı yaptırımlar getirmesi gerektiğini vurgulayan Candemir, açılacak olan sektörlerde çalışan kişilere her 15 günde bir PCR testi yapma zorunluluğunun getirilmesini desteklediklerini ifade etti. Covid-19 virüsünün mutasyona uğramış olduğu ve çok farklı varyasyonları ile ciddi bir tehlike oluşturmaya devam ettiğini kaydeden Candemir, “Ülkemizdeki son durumun ne olduğu konusunda hükümet yetkilileri yeterli ve güvenilir açıklamalarda bulunmamaktadır. Hükümet yetkililerinin bu konularda daha şeffaf davranmasını ve var olan bilimsel verileri toplumla paylaşmalarını beklemekteyiz” dedi.