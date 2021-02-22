‘Kontroller gözle yapılıyor’

Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD) Başkanı Mehmet Zeki Avcı, kamyon ve otobüs gibi araçların muayenesi için hiçbir merkezde teknik alet bulunmadığını belirtti. Avcı, beş araç muayene merkezinden ise sadece Lefkoşa’da, salon araçlar için muayene aletleri bulunduğunu açıkladı. Avcı, elle ve gözle muayene yapıldığını ancak teknik aletle işlem yapılmış gibi ücret alındığını ifade etti.

Avcı yaptığı yazılı açıklamada, “Beş muayene merkezlerinden sadece Lefkoşa Araç Muayene Merkezinde salon araç muayene teknik aletleri vardır. Bu iki sistemden biri KKTC tarafından alındı, diğeri Avrupa Birliği tarafından hibe edildi. Diğer dört merkezde ise araç muayene teknik aletleri yoktur. Daha da üzücü olan ise, KKTC’de devlet eli ile yapılan araç muayene merkezlerinin hiçbirinde kamyon, otobüs gibi araçların muayene teknik aletleri yoktur” dedi.

Araç muayenesi için devlet tarafından tahsil edilen ücretin karşılığında verilmesi gereken hizmetin verilmediğini savunan Avcı, “Çünkü teknik cihazlar alınmadan, elle ve gözle muayene yapılmış gibi ücret almak adil olmamalıdır” dedi.

İnsan hayatı için tehlikeli

Araç muayenelerinden yılda 40 milyon TL toplanmasına rağmen gerekli aletlerin alınmamasının düşündürücü olduğunu kaydeden Avcı, “Ancak, araçların teknik muayenesinin tam yapılmaması ve aracın güvenli olmaması hem içindeki hem dışındaki insan hayatları için tehlikelidir” dedi.

Araç muayenelerinin polis memurları tarafından yapıldığını, ancak araç muayenesinin teknik bir olay olduğunu ve teknik personel tarafından yapılması gerektiğini belirten Avcı, “Araç muayene yerlerinde teknik cihazları kullanabilen teknisyenler ve mühendis görev yapmalıdır. Kadroları Polis Genel Müdürlüğünde değil, Ulaştırma Bakanlığında olmalıdır” dedi.

Avrupa Birliği tarafından başlatılan Kuzey Kıbrıs Yol Güvenliği Projeleri kapsamında muayene merkezlerinin tam donanımlı halde hizmet vermesi gerekliliği, yetersizliği olan araçların Güney’e dahi gidemeyeceklerinin ortaya konduğunu belirten Avcı, “Halen KKTC’de otobüs ve kamyon muayene cihazları olmamasından dolayı Güney’e geçecek otobüs ve kamyonların Güney’de muayeneleri istenmektedir” dedi.

Avcı, özelleştirme çalışmaları sonuçlandırılarak KKTC ye teknik araç muayene merkezleri kazandırılması gerektiğini belirtti.