Güney’de 56 bin 791 aşı yapıldı

Güney’de 56 bin 791 aşı yapıldı
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Güney Kıbrıs’ta, 17 Şubat tarihine kadar toplam 56 bin 791 Covid-19 aşısının yapıldığı belirtildi. 
Rum Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Güney Kıbrıs’ta 17 Şubat tarihine kadar toplam 56 bin 791 aşının yapıldığını, bunlardan 32 bin 570’inin ilk dozu aldığını, 19 bin 221’nin ise 2’inci doz aşısını tamamladığı ifade edildi. 
Rum Sağlık Bakanlığı, aşılardan yaklaşık 43 binin, gerek evlerinde gerekse huzurevlerinde kalan yaşlılara yapıldığını da açıkladı. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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