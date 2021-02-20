12’si sokağa çıktı 3’ü maske takmadı

Pandemi yasaklarına uymayan 15 kişi daha tespit edildi

12’si sokağa çıktı 3’ü maske takmadı
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Coronavirüs’le mücadele için hayata geçirilen kısıtlamalara ve uygulanan yasaklara riayet etmeyen 
15 kişi tespit edildi. 
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; önceki gün sabah saatlerinden dün sabaha kadar ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 12 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, sokağa çıkan 3 kişinin maske takmadığı tespit edildi.
Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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