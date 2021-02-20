Coronavirüs’le mücadele için hayata geçirilen kısıtlamalara ve uygulanan yasaklara riayet etmeyen
15 kişi tespit edildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; önceki gün sabah saatlerinden dün sabaha kadar ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 12 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, sokağa çıkan 3 kişinin maske takmadığı tespit edildi.
Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı
12’si sokağa çıktı 3’ü maske takmadı
Pandemi yasaklarına uymayan 15 kişi daha tespit edildi
Coronavirüs’le mücadele için hayata geçirilen kısıtlamalara ve uygulanan yasaklara riayet etmeyen
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