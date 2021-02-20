12’si sokağa çıktı 3’ü maske takmadı

Coronavirüs’le mücadele için hayata geçirilen kısıtlamalara ve uygulanan yasaklara riayet etmeyen

15 kişi tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; önceki gün sabah saatlerinden dün sabaha kadar ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 12 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, sokağa çıkan 3 kişinin maske takmadığı tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı