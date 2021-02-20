Nijerya uyruklu genç kurtarılamadı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 2 Ocak’ta döner yerken soluk borusuna bir parça et kaçması sonucu boğulma tehlikesi geçiren 28 yaşındaki Nijerya uyruklu İmoleayo Temitope Atere önceki gün hayatını kaybetti. Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda olan Atere’nin sabah saatlerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yoğun bakımda 47 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Atere’nin ölümüne neden olay talihsiz kaza 2 Ocak 2021 tarihinde evinde bulunduğu sırada gerçekleşti.

Atere, döner yediği esnada soluk borusuna gıda kaçması sonucu boğulma tehlikesi geçirdi.

Nefessiz kalan talihsiz genç, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahale sonucu, döner soluk borusundan çıkarılırken, bilinci kapanan Atere yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Ancak Imoleayo Temitope Atere, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Talihsiz gencin cenazesinin memleketine gönderileceği bildirildi.