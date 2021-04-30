Tecavüz suçlamasını kabul etti

Suna ERDEN

Rusya’da seri tecavüz suçları işleyen, 2019 yılında geldiği KKTC’de bir kadını soyan, birine de tecavüz eden eski Polis Müfettişi Alexander Satlaev hakkındaki yargı süreci savunmanın geri adım atmasıyla tamamlandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde 9 Nisan tarihinde gerçekleştirilen duruşmada tecavüz suçunu kabul etmeyen sanık, fikrini değiştirdi.

Sanık, dün yeniden mahkemeye çıkarılırken, aleyhine getirilen cinsel tecavüz ve darp suçlarını kabul etti.

Sanığın tecavüz suçunu kabul etmesiyle dava karara kaldı. Ağır ceza mahkemesi heyeti sanık hakkında bugün karar verileceğini açıkladı.

Ayrıca sanık aleyhindeki soygun suçunun tanığın yurt dışında olmasından dolayı askıya alındığı açıklandı.

Geri adım attı, tecavüzü kabul etti

Başkan Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad ve Yargıç Şevket Gazi’den oluşan heyetin baktığı davada Savcı Emine Taşkın hazır bulundu.

Duruşmada söz alan iddia makamı, Girne’de Yaz Gülü Sokak üzerinde 22 Eylül 2020 tarihinde meydana gelen soygunla ilgili davanın askıya alındığını belirtti.

İddia makamı, soygun olayında mağdur olan tanığın uzun süredir yurt dışında olduğunu, bu nedenle davanın askıya alındığını belirtti.



İddia makamının ardından söz alan savunma ise sanığın aleyhine getirilen tecavüz suçunu kabul edeceğini belirtti.Sanık, tecavüz suçundan yeninden itham edildi.Sanık, 2019 yılında Girne’de 17 yaşındaki bir kıza, cinsel saldırıda bulunduğuna ve darp ettiğine dair aleyhine getirilen suçlamaları kabul yönünde cevap verdi.

Arkadan yaklaştı, bayılttı

Sanığın davalarını kabul etmesinin ardından duruşma yapıldı ve olgular aktarıldı.

Girne’de yaşanan tecavüz olayında sanığın 17 yaşındaki kıza arkadan yaklaştığı, bayılttığı ve tecavüz ettiği belirtildi.

Olayın ardından hastaneye kaldırılan genç kızın üzerinden DNA örnekleri alındığı açıklandı.

Sanığın, ilerleyen zamanlarda meydana gelen soygun olayıyla ilgili tutuklandığı, Rusya’da polis müfettişi olduğu dönemde 4 kadına tecavüz ettiği, 4 kadına karşı da girişimde bulunduğuna dair tespit yapıldığı kaydedildi.

Sanığın ülkesinde seri tecavüz suçları işlediğinin ortaya çıkması üzerine Girne’de meydana gelen cinsel saldırıyla alakası olabileceği üzerinde durulduğu, DNA örneklerinin alındığı belirtildi.

Yapılan araştırmalar sonucu, genç kızın ceketinde bulunan tükürükle, eteğinde bulunan sperm örneklerinin sanığın DNA’sıyla örtüştüğü açıklandı.

Mahkeme heyeti, olguların aktarılmasının ardından sanık hakkındaki kararını açıklamak üzere davayı bugüne erteledi.