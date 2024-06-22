Tedavi altına alındı

Pamuklu köyünde dün akşam 2 aracın yüz yüze çarpıştığı kazada, sürücülerden 22 yaşındaki Halit Erol yaralandı.

Kaza, 44 yaşındaki Nabeel Sheikh Ahmad’in dikkatsizce sağa dönüş yapması ve Erol yönetimindeki araçla çarpışması sonucu gerçekleşti.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre; kaza saat 18.45 sıralarında Pamuklu köyü girişinde meydana geldi.

Nabeel Sheikh Ahmad (E-44) yönetimindeki PXB 691 plakalı araçla batı yönünde dikkatsizce seyrederken, o sırada gidişine göre yolun sağına geçerek karşı istikametten gelen Halit Erol (E-22) yönetimindeki YH 492 plakalı araçla yüz yüze çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan YH 492 plakalı araç sürücüsü Halit Erol kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Sürücü tutuklandı

Öte yandan Gazimağusa’da da trafik kazası meydana geldi.

İsmet İnönü Bulvarı üzerinde dün sabaha karşı saat 03.30 sıralarında meydana gelen kazada ise 265 miligram alkol tesiri altında olduğu tespit edilen MP 565 plakalı salon araç sürücüsü Çağla Güleryüz (K-22) tutuklandı. Kazada yaralanan olmadı.

Kaza, Güleryüz’ün kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Gloria Jeans Cafe önleride, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda park halinde bulunan KA 028 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmasıyla meydana geldi.

