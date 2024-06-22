Afik Group Direktörü Simon Aykut’un Kuzey Kıbrıs’ta kalan Rum malları üzerine inşaat yaptığı iddiasıyla tutuklanması sonrası, bu kez de Alman vatandaşı olan Martin Joseph Rikels tutuklandı.

Sıradan bir Alman vatandaşı olduğu öğrenilen Rikels’ın avukatı Alpan Uz, Metehan Kara Geçiş Kapısı’ndan Rum kesimine geçen müvekkili Rickhels'ın KKTC’den taşınmaz mal satın aldığı gerekçesiyle tutuklandığını açıkladı.

Diyalog’a konuşan Uz, “Rikels, Güney Kıbrıs’ta tutuklanmasının ardından polis tarafından ifadesi alındı ve teminatla serbest bırakıldı” dedi.

Uz, müvekkilinin çarşamba günü Lefkoşa Rum Polis Müdürlüğü’ne gitmesi gerektiğini, tutuklu kalıp kalmayacağının o gün belli olacağını belirtti.

Artık sıradan vatandaşın da KKTC’den mal satın aldığında sorun yaşayabileceği belirten Uz, sürecin bu yola doğru gitmeye başladığını dile getirdi.

Tutuklamaların devam edeceğini öngördüğünü kaydeden Uz, “Eğer böyle devam ederse büyük sorunlar yaşanacak” şeklinde konuştu.

