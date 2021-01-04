Tedavi görüyordu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Akdoğan köyünün sevilen isimlerinden biri olan Ramadan Sönmez, 50 yaşında hayatını kaybetti. Sönmez’in önceki gün saat 13.45’te evinde aniden rahatsızlandığı, hastaneye kaldırılamadan yaşamını yitirdiği belirtildi.

Sönmez’in zamansız vedası ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

Bekar olan ve ailesiyle yaşayan Sönmez’in uzun süredir psikolojik rahatsızlığı bulunduğu, ilaç tedavisi gördüğü ve bu nedenle iş yapamaz durumda olduğu öğrenildi.

Sönmez’in dün öğle namazına müteakip, Akdoğan’da köy mezarlığına defnedildiği belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021, 11:18