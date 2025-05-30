Gazimağusa Belediyesi Türk Müziği Korosu, “Gecenin Sazı, Gönüllerin Sesi” temalı konser düzenledi.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre; koro, bir yıl aranın ardından Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen konserle yeniden izleyiciyle buluştu.

Sunuculuğunu Cansın Emre’nin yaptığı gecede, koro TRT sanatçılarının katkı sunduğu orkestra eşliğinde, Adil Sönmez yönetiminde Türk müziğinden seçme eserler seslendirdi.

Konserde ayrıca, daha önce koroda yer alan ancak hayatını kaybeden korist Sevgen Çağlar da anıldı.



