Tehlike sona ermedi

Ömer KADİROĞLU-Hüseyin ÇİÇEK

Dünyayı etkisi altına alan ‘Coronavirüs’ önlemleri çerçevesinde 50 gün süreyle kapatılan işyerlerinin büyük bir çoğunluğu dün yeniden çalışmaya başladı. İlk gün heyecanı yaşayan dükkan ve fabrika sahipleri, önceliği temizliğe verdi. Her taraf hijyen maddeleriyle temizlendikten sonra çalışma startı verildi.

Diyalog’a konuşan sağlık uzmanları ise ‘tehlikenin henüz sona ermediği’ uyarısında bulundu. İlk iş gününde büyük bir çoğunluğun maske ve eldiven kuralına uyduğu gözlemlenirken, bazılarının her şey düzelmiş gibi hareket etmesi tepkilere yol açtı. Uzmanlar “maskesiz iş yerine gidilmesin” diyerek, bir süre daha kurallara uyulmasının şart olduğunu ifade etti.

Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa’daki esnaf ise, iş yerlerinin açılmasından duyulan memnuniyeti dile getirdi. Ancak çoğu iş yeri ilk günü satıştan ziyade temizlik çalışmasıyla geçirdi.



Esnaf ne dedi…?

Laden Fellahoğlu

“Yaklaşık 50 gündür evimizde karantinadayız. Bu sürenin sonunda gerekli tedbirleri alarak dükkânlarımızı açtık. 50 günlük bir boşluğumuz ve zararımız var. Şimdi işlerimize dört elle sarılıp bu boşluğu kapatmamız gerekiyor. Bu süreçte insanlarımız korku içerisinde oldukları için pek fazla dışarıya çıkacaklarını düşünmüyorum. Bu durum işlerimize de yansıyacaktır. Maskesiz sokağa çıkmama, hijyen kuralları gibi bazı kurallar var ve bunlara alışmak zorundayız. Hem kendi hem de toplum sağlığı için bu kurallara uymamız gerekiyor.”

Cemal Macila

“Gerekli tüm hijyen tedbirlerimizi alarak dükkanımızı açtık. 50 günlük bir maddi kaybımız olsa da bugünden sonra önümüze bakarak yolumuza devam edeceğiz. Maddi kayıplardan ziyade her şeyden önce sağlığımızı düşünmemiz gerekiyor. Bu süreçte Sağlık Bakanlığına izlemiş olduğu güzel yoldan dolayı teşekkür ederim. Dükkânlarımızı açabiliyorsak onların iyi yönetimi sayesindedir. Halk olarak da gayet güzel bir şekilde süreci geçiriyoruz.

Maske, eldiven ve temizlik gibi hayatımıza giren yeniliklere alışmamız gerekiyor.

Eğer ki daha güzel günler görmek istiyorsak bu süreçte bunlara adapte olmamız şarttır.

İçerisinde bulunduğumuz süreçte anladık ki biz esnaf olarak devletten bir şey beklememeliyiz.

Memur evde oturdu maaşını aldı ancak biz esnaf olarak devletin gözünde hiçbir zaman olmadık. Devlet bizi sadece gelir olarak görüyor ve hiçbir şekilde zor zamanda yanımızda olmuyor.”

Göksel Macila

“Yaklaşık 50 gün sonra yeniden iş başı yapma imkânımız oldu. Gerek devlet gerekse halk uyum içerisinde kurallara uyarak süreci yürütüyor. İlk başta her ne kadar benimsemekte zorlansak da sağlığımız için önemli olduğundan hızlı bir şekilde adapte olduk. Bu süreçte yaşadığımız 50 günlük boşlukta aslında bize ödül gibi oldu. Ailemizi, çocuklarımızı ne kadar ihmal ettiğimizi algılamış olduk. Maddi yönden de etkilenen insanlar oldu ancak inanıyorum ki sağlıklarının daha önemli olduğunu algılayarak daha huzurlu ve mutlu günler geçirmeye çalışacaklar. Tedbirli yaşamaya alışmamız gerekiyor. Daha güzel günler göreceğimiz inancındayım.”

Mustafa Beyaz

“50 gün sonrasında iş yerlerimizi tekrardan açma imkânı bulduk. İş yerlerimizi tekrardan açmak önemli ancak bu durum beni endişelendiriyor. İlk iş gününde halk sanki salgın bitmiş gibi bir havaya girdi. Bazı vatandaşların tedbir almadığını gördüm. Dükkanıma tedbirsiz gelenlere uyarı yaptım. İş yerleri açıldı diye kesinlikle tedbiri elden bırakmamamız lazım. Devlete bu dönemde büyük bir görev düşüyor. Ben önlemimi alsam da devletin sıkı denetimler yapması ve herkesin bu kurallara uymasını sağlaması gerekiyor. 50 günlük bir maddi kaybımız oldu ancak daha çok çalışarak telafi edeceğiz.

Daha güzel günler göreceğimiz inancındayım.”

Hanife Karataş

“Uzun bir sürenin ardından dükkânlarımızı açtık. Çok zor günler geçirdik ve büyük bir maddi kaybımız oldu. Bu kaybı telafi etmemiz kesinlikle mümkün değildir. Virüs devam ettiği sürece maske, eldiven ve benzeri tedbirlere toplum ve kendi sağlığımız için uymak zorundayız. Bu süreci güzel geçirdik, bundan sonra da tedbiri elden bırakmazsak daha güzel günler olacaktır. Devletten tek bir beklentimiz var esnafa maddi açıdan biraz destek olmasıdır.”

Salih Doktoroğlu

“Dükkânlarımızı 50 gün sonra açtık. Bugüne kadar dükkânlarımızın kapalı olmasından dolayı büyük bir maddi kayıp yaşadık. Bu kaybı telafi etmemiz mümkün değil.

İşlerin düzelmesi için bir buçuk aylık zamana ihtiyaç duyulacağını düşünüyorum. İnsanlar içerisinde bulunduğumuz süreçte alım gücünü tamamen kaybetti. Devletin bu süreçte esnafın yanında olmasını beklerdim. Ancak esnafa destek olmadılar.”

Mustafa Yüksekbaş

“Tedirginlik ve karamsarlıkla iş yerlerimizi açtık. Kapalı olduğumuz sürede maddi kayıplar yaşadık ve bunun telafisi biraz zor olacaktır. En erken zamanda işlerin hızlıca düzelmesini temenni ediyoruz.

Salgın sürecinde vatandaşlar alım gücünü iyice kaybetti. Bu sürecin düzelmesi biraz zaman alacaktır. Alım gücü iyice biten vatandaşlar bir süre piyasadan alışveriş yapmayacaktır. Bu süreçte hükümetten beklentimiz para işini çözmesidir. Türkiye’den gelecek para akışı ile rahat bir nefes alabiliriz diye düşünüyorum.”