Nakit teminat 10 bin lira

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Ozanköy’de oğlunun trafik kazası yapmasına sinirlenip, arabayı kullanmasına izin veren eşini zincirle ayaklarından bağlayıp darp eden 60 yaşındaki Haluk Türker hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlı hakkındaki iddialar aktarılarak, teminat istendi.

Soruşturmayı yapan polis, olayın Girne’ye bağlı Ozanköy’de Haluk Türker’e ait evde meydana geldiğini söyledi.

Polis, oğlunun trafik kazası yapmasına sinirlenen zanlının, arabayı kullanmasına izin verdiği gerekçesiyle eşini mutfaktaki dikiş makinasına 100 metre uzunluğundaki zincirle ayaklarından bağladığını ifade etti.

Polis, eşini zincirle bağlayan Türker’in daha sonra boğazını sıkıp, omuzuna yumruk atıp darp ettiğini belirtti.

“Seni bu gece öldüreceğim”

Zanlı Türker’in, eşine “Seni bu gece öldüreceğim. İntikamımı alacağım” diyerek tehdit ettiğini ifade eden polis, olayın bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldığını, mağdur kadının doktor kontrolünden geçirildiğini açıkladı. Polis, yapılan doktor kontrolünde kadının el ve ayaklarında morluklar tespit edildiğini ifade etti. Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, şikayetin geri çekildiğini kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırmasına, bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalamasına ve 100 bin TL tutarında şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.



