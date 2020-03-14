Pahalıya patladı

Lefkoşa’da müşteri gibi girdiği takı dükkânından iki bileklik çalan Mohammad Al Qoudah hakkındaki soruşturma tamamlandı. İşyerindeki kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu tespit edilip, yakalanan zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Mohammad Al Qoudah’ın 11 Mart 2020 tarihinde Lefkoşa’da Hasan Gazioğlu’na ait Shine Gözlük- Saat isimli işyeri içerisinden toplam 280 TL olan iki adet bilekliği çaldığını söyledi.

Polis, zanlının 12 Mart 2020 tarihinde tutuklandığını ve tasarrufunda bilekliklerden birinin bulunduğunu belirtti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek, üniversite öğrencisi olan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme, zanlının 2 bin TL nakit teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.