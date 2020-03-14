Oda hapsi 

KKTC’de görülen ilk corona virüs vakasının tespit edildiği Salamis Bay Conti Resort Otel 724 müşterisi ve 75 çalışanı ile karantina altında tutuluyor.

Otelin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kıral karantina halinin 24 Mart’a kadar devam edeceğini ifade ederek, Sağlık Bakanlığı’nın direktifleri çerçevesinde tüm misafirlerin odalarında tutulduğunu anlattı.

Mehmet Kıral Diyalog TV canlı yayınına telefon aracılığıyla bağlanarak oteldeki son durum hakkında bilgiler paylaştı.

Otelde misafir olarak bulunan 724 kişiden 436’sının Alman, 51’inin Polonyalı, 58’inin Fransız ve 160’ının da İsveçli olduğunu kaydeden Kıral, geriye kalanlarında Türkiye ve yerli misafir olduğunu söyledi. Kıral, “Salı sabahtan itibaren misafirlerimizin tümü karantina altındadır. Bizim 75 kişilik personelimiz de karantina altındadır. Elimizdeki imkânların tümünü kullanarak hizmet vermeye çalışıyoruz ama kolay değil” dedi.

724 kişiye 75 kişi hizmet veriyor

Kıral, özellikle 75 çalışanın 5 gündür mücadele verdiğini, 724 kişiye neredeyse 7/24 hizmet vermeye çalıştıklarını ifade etti. Kıral, şöyle devam etti: “Sağlık Bakanlığı’nın bize verdiği talimat doğrultusunda misafirlerimiz odalarından çıkmıyor.

Her çift kendi odasında kalıyor. Salı sabahtan itibaren Bakanlar Kurulu ile sürekli iletişimdeyiz. İki plan üzerinde durmuştum; birincisi misafirlerimizi hemen ülkelerine gönderebilir, ikincisi de en iyi hizmeti nasıl veririz. Dünya Sağlık Örgütü’nün de öngördüğü gibi anlaşılan bu insanların 14 gün karantinada kalması gerekiyor. Ülkelerine gidemeyecekleri dün belli oldu. “

Böyle bir kriz ilk kez yaşanıyor

14 günlük karantina süresinin 24 Mart’ta dolacağını ifade eden Mehmet Kıral, Sağlık Bakanlığı’nın

5-6 personelinin otelde olduğunu ayrıca polis memurlarının da otelde bulunduğunu anlattı.

Uzun yıllardır turizm sektörünün içinde bulunan Mehmet Kıral, böylesi bir kriz ile ilk kez karşılaştıklarını belirtti.