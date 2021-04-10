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Tehlike uyarısı

Lefkoşa-Girne anayolunda kamyonların 20 tonluk yük taşıması mahkemelik oldu

Tehlike uyarısı
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 Lefkoşa ile Girne anayolunda 20 ton çakıl, kum veya hazır çimento taşıyan kamyonların tehlike arz ettiği konusunda yapılan şikâyetler mahkemeye taşındı.
   Söz konusu kamyonların kendi ağırlıklarıyla birlikte 30 ton olduğu, hâlbuki uyarı levhalarında ‘Yüklü kamyon inemez’ denildiğini belirten vatandaşlar, Karayolları Dairesi’nin önlem alınmasını istiyor.

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   Makine Mühendisleri odası da konuyu yargıya taşıyarak, ağır yük taşıyan kamyonların ciddi tehlike yarattığını belirterek, önlem alınmasını istedi. Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; başvuruyu görüşen mahkeme Pazartesi gününe kadar ara emri verdi.

Ulaştırma Bakanlığı 11 Mart’ta karar aldı
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı 11 Mart 2021 tarihinde uzun süredir ağır yüklü araçlara kapalı olan, Girne - Lefkoşa Anayolu'nu ağır yüklü kamyonlara açma kararı almıştı. Karayolları Dairesi Müdürü Serhan Kazmacı, yetki kullanarak, trafik yol güvenliği ve kamu düzeni bakımından gerekli görüldüğü gerekçesiyle, 5 ton ve üzerindeki kamyonlara geçiş izni vermişti.  

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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