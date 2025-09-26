Lübnan hükümeti girişim başlattı

Lübnan hükümetinin; 2020 yılının Ağustos ayında Beyrut Limanı’ndaki büyük patlamanın zanlılarından, Bulgaristan’da tutuklu bulunan “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşı 48 yaşındaki İgor Grecushkin’in Güney Kıbrıs’a iadesini talep ettiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, 4 Ağustos 2020’de meydana gelen, 218 kişinin hayatını kaybettiği pat-lamadan beş yıl sonra, patlamaya neden olan amonyum nitratı limana indiren Grechushkin’in, 6 Eylül’de Sofya Havalimanı’nda Interpol’ün çıkardığı tutuklama emriyle tutuklandığını anımsattı.

Gazete, Grechushkin’in “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı bulunmasından dolayı Rum mah-kemelerinde yargılanabileceğini ve Bulgaristan’ın da Rum makamlarına Grechushkin’in akıbeti-ni belirlemesi için talepte bulunduğunu yazdı.

Haberde, Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Marios Harçiotis’in, durumdan haberdar oldu-ğunu ve konunun bakanlık, polis ve Hukuk Dairesi yetkilileriyle istişare edildiğini açıkladığı kaydedildi.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın Lübnan ile iyi ilişkiler içerisinde olduğunu, ancak zanlıların iadesiyle ilgili bir anlaşma imzalamadığını; imzalanan anlaşmanın yalnızca suçu kesinleşmiş kişilerle ilgili olduğunu belirtti.