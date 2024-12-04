Tek tek hayata geçecek

Girne Belediyesi, Beylerbeyi projelerini hayata geçiriyor.

Verilen bilgiye göre, “Girne Beylerbeyi Köyiçi Elektrik Şebekesinin Yeraltına Alınması ve Çevre Aydınlatma Projesi”, “Yağmur Suyu Drenaj Hattı Projesi”, “İçme Suyu Borularının Yenilenmesi Projesi”, “Telefon Hatlarının Yenilenmesi Projesi” ve “Zemin Döşemesi Projesi” hakkında köy toplantısı gerçekleştirildi.

Tatlısu Halk Odası Beylerbeyi Spor Kulübü Lokali’nde önceki gün gerçekleştirilen toplantıya, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Meclis Üyeleri Ali Tektan, Hakan Onurlu, Mete Ünal Girgen, Belediye Müdürü Hüseyin Köle ile Beylerbeyi Muhtarı Niyazi Engin katıldı.

Çok sayıda bölge sakininin katıldığı toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantının açılış konuşmasını yapan Murat Şenkul, projeler ve proje takvimi konusunda vatandaşları bilgilendirdi. Ardından vatandaşlar sorularını Şenkul’a yöneltti ve projenin başlangıcı için karşılıklı fikir birliğine varıldı.

Hedeflenen projenin hayata geçirilmesi ile Beylerbeyi ana yol güzergahı üzerinde tespit edilen bölgenin tüm elektrik kablolarının yerin altına alınması planlanıyor. Yine proje kapsamında plana dahil edilen bölgenin aydınlatmasının sağlanması hedefleniyor.

Proje kapsamında uzun yıllardır bakımı yapılmayan ve aktif olmayan yağmur suyu drenaj hatlarının elden geçirilmesi ve tümünün aktif hale getirilerek, suyun doğru kullanılması hedefleniyor.

İçme suyu borularının yenilenmesi projesi ile bölgenin içme suyu borularının yenilenerek bölgenin içme suyu koşullarının iyileştirilmesi planlanıyor.

Telefon hatlarının yenilenmesi projesi ile Beylerbeyi ana yol güzergahı üzerinde tespit edilen bölgenin; tüm telefon kablolarının yenilenerek yerin altına alınması planlanıyor.

Öncelikli ihale sonuçlandı

Öte yandan projenin birincil öncülüğüne sahip olan “Girne Beylerbeyi Köyiçi Elektrik Şebekesinin Yeraltına Alınması ve Çevre Aydınlatma Projesi” ihalesi önceki gün sonuçlandı. İhaleyi kazanan Elsis Ltd. ile Girne Belediyesi arasında imza töreni gerçekleştirildi.

