Rapor sunuldu

Hurşide BAYBORA

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde “1. Engelli Hakları Çalıştayı Eylem Planı Lansmanı” gerçekleştirildi.

Lansman’a, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Lansman’ın gerçekleşmesine katkı koyan paydaşlar ve davetliler katıldı.

Etkinlikte konuşmaların ardından Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Zehra Altınay da Engelli Hakları Çalıştayı Ulusal Eylem Planı raporunu sundu.

Etkinlikte; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz birer konuşma yaptı.

Etkinlik anı fotoğrafları çekilmesiyle sona erdi.

