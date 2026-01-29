Hüseyin ÇİÇEK

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile polis ekipleri tarafından Gazimağusa, Girne ve İskele ilçelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Temiz Sokaklar Operasyonu” kapsamında beş farklı türde uyuşturucu madde ele geçirilirken, toplam 13 kişi tutuklandı.

Operasyon çerçevesinde, satışa hazır paketler halinde toplam 236 gram hintkeneviri türü, 22 gram metamfetamin türü ve 50 miligram kokain türü uyuşturucu madde, sentetik cannabinoid içeren 10 adet kâğıt, MDMA türü uyuşturucu madde içeren toplam 67 adet hap, tütünle karışık uyuşturucu madde içeren 5 adet sarma sigara ele geçirildi. Ayrıca üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan 3 adet hassas terazi, 2 adet öğütücü ve bir adet cam pipo da emare olarak alın-dı. Operasyon kapsamında A.K.(K-38), F.B.(E-40), G.K.(E-24), Y.Ş.(E-23), M.Y.Y.(E-23), M.Ş.(E-20), C.D.(K-40), M.N.(E-27), O.N.(K-51), A.F.S.(E-27), S.K.A.A.K.(E-24), K.A.D.K.A.B.(K-24) ve M.S.A.A.R.(K-23) tutuklanarak Gazimağusa, Girne ve İskele’de mah-kemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında iki gün ek tutukluluk süresi alındı.

2 zanlı Gazimağusa’da mahkemeye çıkarıldı

Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, meselenin olgularını polis memuru Buse Sennaroğlu aktardı. Polis, alınan bilgi üzerine A.K.’nin ikametgahında uyuşturucu madde bu-lunduğunun tespit edildiğini ve adrese operasyon düzenlendiğini söyledi. Ev içerisinde F.B.’nin de tespit edildiğini belirten polis, yapılan aramalarda farklı noktalarda 67 adet MDMA türü hap, 10 adet sentetik cannabinoid içeren kâğıt, yaklaşık 20 gram metamfetamin ve bir gram hintke-neviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını kayde-den polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlıların iki gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.



Girne’de satışa hazır uyuşturucu bulundu

Girne’de gerçekleştirilen operasyonda tutuklanan G.K. (E-24), Y.Ş. (E-23), M.Y.Y. (E-23) ve M.Ş.’nin (E-20) üzerlerinde ve ikametgahlarında yapılan aramalarda, satışa hazır paketler halin-de toplam 140 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulunarak emare olarak alındı. Zanlılar suçüstü hali gereği tutuklandı.

İskele’de 3 ayrı noktada operasyon

İskele bölgesinde D.D.’nin kaldığı karavanda, tütünle karışık uyuşturucu madde içeren 5 adet sarma sigara, yaklaşık 4 gram hintkeneviri, bir adet cam pipo, bir adet öğütücü, bir adet hassas terazi, MDMA, kokain ve metamfetamin türü uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Söz konusu maddeler emare olarak alınırken, zanlı suçüstü hali gereği tutuklandı.

Caesar Resort sitesi önünde şüpheli hareketler sergileyen bir araçta yapılan aramada ise 84 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulundu. Araçta bulunan M.N. (E-27) ile yolcu olarak bulu-nan O.N. (K-51) tutuklandı.

Ayrıca İskele’de başka bir ikametgahta yapılan aramada, kokain, LSD, MDMA ve hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ile uyuşturucu kullanımına yönelik çok sayıda emare ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak A.F.S (E-27) ile birlikte ikametgahta bulunan üç kişi de suçüstü hali gereği tutuklandı.

Polisin tüm meselelerle ilgili soruşturmasının devam ettiği bildirildi.