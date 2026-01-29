Yasadışı online casinolara göz yumulmasına tepki

Casino İşletmecileri Birliği Yönetim Kurulu, tüm uyarılarına rağmen yasak olasına rağmen ülkemizde sanal casino oyunları oynatılmaya devam edildiğine dikkat çekerek, bu yasadışı faaliyete hiçbir müdahalede bulunmayan yetkililere tepki gösterdi.

Ülkemizdeki yasalara göre sanal ortamda casino oyunu oynatılmasının yasak olmasına rağmen hükümetin buna göz yummasına tepki gösteren Casino İşletmecileri Birliği, yasadışı faaliyetlerle ilgili devletin yetkili kurumlarını defalarca bilgilendirmelerine rağmen hiçbir adım atılmamasına daha fazla sessiz kalamayacaklarının altını çizdi.

Casino İşletmecileri Birliği, ülkemizde yasalara aykırı şekilde sanal ortamda casino oynatıldığını belgeleriyle Spor Genel Kurulu başkanı olduğu için Başbakanlık Müsteşarı, Spor Dairesi Müdürü ve Piyangolar Birimi sorumlusuna şikayette bulunulduğunu açıklarken, Polis Genel Müdürlüğü ve Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi’ni bu konuda göreve davet etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sanal ortamda oynatılan yasadışı casino oyunlarına karşı başlattığı mücadeleye desteklerini yineleyen Casino İşletmecileri Birliği, Türkiye’nin izlediği stratejinin zıttı bir duruşta bulunmakta ısrar eden KKTC hükümetini bu eylemlerini gözden geçirmeye davet etti.

KKTC’de son yıllarda Türkiye’nin gri listeden çıkması için yapılması gereken yasal düzenlemelere sektör olarak destek verdiğini anımsatan Casino İşletmecileri Birliği, kendilerinin de destek verdiği bu mücadelenin hükümetin yasadışılığa göz yummasıyla riske girdiğine vurgu yaparak MASAK’ı da göreve davet etti.

Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2026, 13:12